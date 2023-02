Russlands Krieg in der Ukraine

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov hält am 5. Februar in Kiew, Ukraine, eine Pressekonferenz ab (Oleksii Chumachenko/Anadolu Agency/Getty Images)

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov wurde gebeten, sich zu Gerüchten zu äußern, dass er ersetzt werden könnte.

„Kein Beamter bleibt ewig im Amt. Kein einziger. Man sollte also jederzeit bereit sein, dass diese Phase endet“, sagte Reznikov am Sonntag gegenüber Reportern in Kiew.

„Die Entscheidung, ob ich Verteidigungsminister sein werde oder nicht, wird von einer Person getroffen – dem Oberbefehlshaber und Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj“, sagte Reznikov.

„Deshalb werde ich bestimmte Entscheidungen nur nach der Entscheidung des Präsidenten der Ukraine treffen. Und dann werde ich wiederum das tun, was der Präsident der Ukraine mir anbietet, ich werde alles für unseren Sieg tun.“ er fügte hinzu.

Das formelle Verfahren zur Ersetzung des ukrainischen Verteidigungsministers erfordert, dass Selenskyj zunächst das Parlament auffordert, den Minister zu entlassen. Der ukrainische Gesetzgeber stimmt dann über den Vorschlag ab. Danach wird Selenskyj dann einen neuen Verteidigungsminister vorschlagen, über den auch der Gesetzgeber abstimmen muss. Dies könnte in den kommenden Tagen geschehen.

Am Mittwoch vergangener Woche erklärten Beamte des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU), sie hätten den ehemaligen Leiter des Beschaffungswesens des Verteidigungsministeriums wegen Unterschlagung wegen des Kaufs von Tausenden von minderwertigen Schutzwesten angeklagt.

Der Beamte gab umgerechnet 2,7 Millionen Dollar für fast 3.000 „kugelsichere Westen“ für die ukrainischen Streitkräfte aus, von denen sich später herausstellte, dass sie nicht in der Lage waren, „ukrainische Soldaten angemessen zu schützen“.

Der SBU teilte mit, dem Beamten werde „Veruntreuung, Unterschlagung oder Beschlagnahme von Eigentum durch Amtsmissbrauch“, Behinderung der Streitkräfte und „Begehung einer Straftat durch eine Personengruppe“ vorgeworfen.

Der SBU sagte, dass der Person fünf bis acht Jahre Gefängnis drohten und die minderwertige Körperpanzerung zurückgerufen worden sei.

„Darüber hinaus führt der SBU Ermittlungsmaßnahmen gegen andere Beamte im Sicherheits- und Verteidigungssektor durch, die möglicherweise an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, die die Staatssicherheit gefährden. Das ist ein Maßnahmenpaket, das darauf abzielt, die Verteidigungsfähigkeit unseres Staates zu stärken“, sagte der SBU damals.

Die Anklagen kommen, nachdem Selenskyj seit Ende Januar inmitten eines wachsenden Korruptionsskandals im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kriegsgütern eine Reihe hochrangiger ukrainischer Beamter entlassen hatte, was die größte Umwälzung seiner Regierung seit Beginn der russischen Invasion darstellte.

Yulia Kesaieva, Mick Krever und Jack Guy von CNN trugen zur Berichterstattung bei.