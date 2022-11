Russlands Krieg: "Bevölkerungswachstum": Russland verteilt 80.000 Pässe an Bürger in annektierten Gebieten

Schutzzone um AKW Saporischschja: Russland diktiert Auflagen +++ Teilweise Strom und Wasser in der Ukraine wieder verfügbar +++ Die Berichte zum Krieg in der Ukraine in der Stern-Live-Blog

Die Menschen in der Ukraine zählen jeden Kriegstag. Am Donnerstag wurde eine bittere Marke erreicht: Vor genau neun Monaten ist Russland in das Nachbarland einmarschiert. Die Besatzer bleiben aggressiv und greifen weiterhin zivile Ziele an.

Nachrichten vom 274. Tag des Krieges Russlands gegen die Ukraine in Stern-Live-Blog: