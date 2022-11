Russlands größte Künstler mit jüdischer Abstammung gehen ins Exil nach Israel: NPR

Bildunterschrift umschalten Tanya Habjouqa/NOOR für NPR

Tanya Habjouqa/NOOR für NPR

TEL AVIV – Einige der größten künstlerischen Talente Russlands sind dieses Jahr nach Israel eingewandert, um einen sicheren Ort zu finden, um ihre Karriere wieder aufzubauen und ihr Gewissen über den Krieg ihres Landes in der Ukraine auszudrücken.

Seit Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert ist, hat es selbst gegen den geringsten Widerstand gegen den Krieg hart vorgegangen, Tausende von Bürgern gezwungen, sich zum Kampf zu melden, und vom Westen strenge Sanktionen verhängt. All dies hat viele Russen zur Flucht veranlasst.

Nach Angaben der israelischen Regierung haben seit Kriegsbeginn mehr als 28.000 russische Staatsangehörige die israelische Staatsbürgerschaft erworben. Darunter ein Pop-Superstar, ein Top-Fotojournalist und viele andere Kreative aus Kunst, Theater, Film, Musik und Tanz.

„Hinter dem Eisernen Vorhang zu bleiben, war unglaublich beängstigend“, sagt der russische Künstler Victor Melamed und vergleicht die derzeitige Isolation Russlands mit der Sowjetunion während des Kalten Krieges.

Melamed, dessen Porträts in der erschienen sind New-Yorker Magazin, floh im Juni nach Israel. Er sagt: „Ich möchte ein Mensch von Welt sein.“

Russen ziehen hauptsächlich in die Türkei, nach Kasachstan und Georgien. Aber Israel bietet einen großen Vorteil: Wer mindestens einen jüdischen Großelternteil hat, kann die israelische Staatsbürgerschaft für sich und seine nahe Familie bekommen.

„Als der Krieg begann, erinnerte sich wohl jeder buchstäblich an seine jüdische Großmutter“, sagt Liza Rozovsky, eine in Russland geborene israelische Journalistin, die die Ankünfte russischer Prominenter verfolgt Haaretz Zeitung.

Israel definiert sich selbst als Zufluchtsort für Juden, weshalb es bereits 1 Million russischsprachige Menschen beherbergt, die in den 1990er Jahren vor der zerfallenden Sowjetunion geflohen sind.

Einige ukrainische Einwanderer in Israel wünschen sich, die russischen Neuankömmlinge würden trotz der Risiken in Russland bleiben, um gegen ihre Führung zu protestieren. „Sie versuchen wegzulaufen“, sagt Ilona Stavytska, 33, eine in der Ukraine geborene Barista in Tel Aviv.

Aber russische Exilanten sagen, ihr Protest sei hier effektiver. „Gehen Sie in Moskau protestieren. Ich werde Sie unterstützen. Ich werde sagen: ‚Oh, schau, diese Person protestiert.‘ Dann schicke ich Ihnen Briefe ins Gefängnis“, sagt Maxim Katz, 37, ein russischer YouTube-Blogger und ehemaliger Oppositionspolitiker, der nach Israel geflohen ist und Antikriegsvideos für ein Publikum in Russland veröffentlicht.

Hier sind drei russische Künstler, die dieses Jahr nach Israel geflohen sind und sich immer noch mit dem Land auseinandersetzen, das sie zurückgelassen haben.

Ein russisches Jazzlabel wandert nach Israel aus

Bildunterschrift umschalten Tanya Habjouqa/NOOR für NPR

Tanya Habjouqa/NOOR für NPR

Was für einen Unterschied ein Jahr für den Jazzproduzenten Evgenii Petrushanskii gemacht hat. Letztes Jahr produzierte sein Plattenlabel in Russland, Rainy Days Records, ein Jazzalbum, das für einen Grammy nominiert wurde. In diesem Jahr ist das Plattenlabel still geworden.

„Ich glaube nicht, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Musik als russisches Label zu veröffentlichen“, sagt Petrushanskii, 36, in einem Café in Tel Aviv. „Aus ethischen Gründen habe ich aufgehört.“

Tage nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, verließ er St. Petersburg in Richtung Tel Aviv und beanspruchte die israelische Staatsbürgerschaft aufgrund der jüdischen Wurzeln seines Vaters.

„Es ist unmöglich, eine Platte in Russland zu veröffentlichen, also geht sie an das ausländische Publikum“, sagt Petrushanskii. „Eine Mehrheit der Musikaggregatoren, die Musik auf Plattformen wie Apple Music oder Spotify veröffentlichen, funktionieren nicht. Sie präsentieren sich nicht mehr in Russland.“

Jetzt registriert er sein Plattenlabel in Israel neu und hofft, nächstes Jahr neue Platten russischer Künstler herausbringen zu können.

Ein russischer Choreograf blickt nicht zurück

Bildunterschrift umschalten Tanya Habjouqa/NOOR für NPR

Tanya Habjouqa/NOOR für NPR

Polina Mitryashina, 28, arbeitete an einer der weltweit führenden Tanzinstitutionen, dem russischen Mariinsky-Theater. Als dann der Krieg ausbrach, begannen ihre Tänzer zu verschwinden.

„Jetzt sind sie in Oslo“, sagt sie. „Sie haben auch Russland verlassen.“

Mitryashina nahm kürzlich an einer Networking-Veranstaltung beim Israel Festival in Jerusalem teil, bei der 100 russische und ukrainische Künstler aus den Bereichen Film, Musik, Kunst und Tanz – neue Einwanderer wie sie – zusammenkamen, um erfahrene israelische künstlerische Leiter zu treffen und zu versuchen, ihre Karriere in Israel wieder aufzubauen.

„Manchmal bin ich wütend [at] die Leute, die bleiben … und weiterhin für die großen Unternehmen arbeiten und weiterhin Geld verdienen“, sagt sie in Russland. „Ich frage mich: ‚Bist du verrückt? Sie, Sie sind wie ein Sponsor des Krieges.'“

Ein Porträtkünstler zeichnet ukrainische Kriegsopfer

Bildunterschrift umschalten Tanya Habjouqa/NOOR für NPR

Tanya Habjouqa/NOOR für NPR

Der 45-jährige Künstler Victor Melamed zog mit seiner Familie in einen ruhigen Vorort von Tel Aviv, um seine Teenager aus einem möglichen russischen Militärdienst herauszuhalten – obwohl sie wahrscheinlich in die israelische Armee eingezogen werden.

„Ich habe keine romantischen Visionen von Israels Politik“, sagt er. „Die israelische Armee ist eine Institution, die sich um jeden Menschen kümmert, den sie haben … im Gegensatz zur russischen Armee.“

Jeden Morgen zeichnet er ein Schwarz-Weiß-Porträt eines ukrainischen Zivilisten, der bei einem russischen Angriff getötet wurde, und postet es auf Instagram. Er sagt, es sei seine Art, sich zu kneifen, um es sich in seiner neuen Heimat in Israel nicht zu bequem zu machen.

„Diese Zeit ist sehr anspruchsvoll. Wir müssen erwachsen werden“, sagt er. „Wir können es uns nicht leisten, gleich zu bleiben.“

Natan Odenheimer hat von Jerusalem aus zu dieser Geschichte beigetragen.