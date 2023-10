Webcam-Streaming-Sites boomen in Russland. Trotz der Versuche der Behörden, hart durchzugreifen, wächst der Graumarkt für Erotik-Onlinedienste seit Jahren.

Die COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nach Cam-Models für Erwachsene, manchmal auch als Cam-Girls oder -Boys bekannt, in die Höhe getrieben, aber seit der russischen Invasion in der Ukraine ist das Geschäft für die russischen Models, die es betreiben, nicht mehr so ​​einfach. Die DW hat mit mehreren von ihnen gesprochen und ihren Namen geändert, um ihre Identität zu schützen.

Die Bezahlung bei Cybersex ist „einfach nicht vergleichbar“ mit der eines Bürojobs

Models bieten ihre Streaming-Dienste auf speziellen Plattformen an, auf denen das Chatten in Gruppen ab zwei Personen kostenlos ist und Nutzer den Models Zahlungen anbieten können, um bestimmte Wünsche zu erfüllen.

Es sind auch private Chats verfügbar, die nach Minuten abgerechnet werden. Manche Kunden möchten nur chatten oder flirten, während andere auf der Suche nach virtuellem Sex oder der Befriedigung bestimmter Vorlieben sind. Models gaben an, dass ihr Hauptgrund für die Arbeit darin besteht, dass sie ein stabiles, überdurchschnittliches Einkommen bietet.

Webcam-Studios bieten Online-Rechner-Tools für Modellinteressierte an, um herauszufinden, wie viel sie potenziell verdienen könnten. Das in St. Petersburg ansässige Studio Exotica verspricht beispielsweise ein Monatseinkommen von 120.000 Rubel (ca. 1.200 Euro) für eine 40-Stunden-Woche.

Ein neues Model kann am ersten Arbeitstag umgerechnet ca. 20 Euro verdienen, bei Grundkenntnissen in Englisch bis zu 75 Euro und bei attraktiven Models mit hochwertigem Video-Equipment und Sexspielzeug sogar bis zu 200 Euro am Tag .

Laut offizieller Statistik lag das durchschnittliche Monatsgehalt in Russland im zweiten Quartal dieses Jahres bei rund 745 Euro.

„Ich habe einen vernünftigen Beruf studiert und nach dem Abschluss viele gute Jobangebote bekommen, aber die Bezahlung war einfach nicht mit dem Webcam-Geschäft vergleichbar“, sagt Angelina, ein Camgirl, gegenüber der DW.

Das bei Cam-Boys und -Girls beliebte OnlyFans ist jetzt für Russen gesperrt Bild: Nikolas Kokovlis/imago images/NurPhoto

Allerdings ist der Wettbewerb seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine Anfang 2022 deutlich härter geworden. Viel mehr russische Frauen haben sich auf den Webcam-Plattformen angemeldet, auch weil viele der Russinnen aufgrund des Kriegs in die Nachbarländer abgewandert sind. Ich habe keine Arbeit gefunden.

Webcam-Models von Sanktionen betroffen

Die Invasion in der Ukraine hat das Leben vieler Russen verändert und Webcam-Models wie Angelina bilden da keine Ausnahme.

Als es zum ersten Mal zu Feindseligkeiten kam, wurde sie von ausländischen Kunden wegen ihres Herkunftslandes beleidigt. Als russische Staatsbürgerin wurde sie außerdem von der beliebten britischen Erotik-Content-Plattform OnlyFans ausgeschlossen, was ihr Einkommen schmälerte.

Jetzt arbeitet die junge Frau auf der Plattform Chaturbate, wo sie durchschnittlich umgerechnet 2.100 Euro pro Monat verdient, abzüglich der Gebühren für die Plattform. Normalerweise arbeitet sie 17 Tage im Monat, jeden Werktag vier Stunden.

„Mein Konto bei OnlyFans brachte früher etwa 300 US-Dollar im Monat ein. Ich habe auch eine Seite auf der Plattform Fansly, aber dort bekomme ich selten so viel wie 100 US-Dollar“, erklärt Angelina.

Die wegen des Krieges gegen Russland verhängten westlichen Wirtschaftssanktionen trafen auch Webcam-Models, die sich schnell neue Plattformen suchen mussten. Nach wie vor erzielen sie ihr Einkommen überwiegend in Kryptowährungen und über ausländische Zahlungssysteme, wodurch sie die russischen Steuerbehörden umgehen können.

Hass und Gehässigkeit gegenüber russischen Camgirls und -jungen

Seit Kriegsausbruch sind viele User in Chats mit Russland nervös. Sie können am Akzent und am Aussehen eines Models erkennen, dass es Russe ist. Um aggressive Kommentare von Kunden zu vermeiden, behaupten die Models oft, dass sie aus der Ukraine oder Weißrussland streamen.

In den ersten Monaten des Konflikts gaben einige Models sogar vor, Ukrainer zu sein, um mehr zu verdienen. Doch die Plattformen machten dem schnell ein Ende und sperrten ihre Accounts.

Selbst diejenigen, die sich offen gegen den Krieg aussprechen, bleiben von Beleidigungen nicht verschont. „Im ersten Kriegsmonat wurde ich mit einer wahren Welle des Hasses konfrontiert. Jemand nannte mich einen russischen Ork“, sagte sie. Viele Ukrainer nennen russische Soldaten „Orks“, eine hässliche und böse Kreatur aus der Fantasy-Serie „Herr der Ringe“. Aber Angelina sagte, ihre Stammkunden hätten sich für sie eingesetzt.

Webcam-Models sagten der DW, sie hätten für das stabile, überdurchschnittliche Einkommen gesorgt Bild: Andreas Franke/picture Alliance

Auch Ekaterina, die auf der Plattform LiveJasmin streamt, erzählte der DW, dass sie Hasskommentare erhalten habe. „Ich schaffe es nicht einmal, alle Benutzer zu blockieren, die mich verärgern und verletzen wollen, nur weil ich Russe bin. Auf diesen Websites kann man bestimmte Wörter sperren, damit sie nicht im Chat auftauchen, aber das ist so.“ nur die Models, die sie nicht sehen können. Das Streiten über Politik im Online-Chat schrecke die Kunden ab, sagte sie, was ihren Traffic und ihre Einnahmen gekostet habe.

Aber Webcam-Model Oleg sagte, das aggressive Verhalten gegenüber Russen sei inzwischen deutlich zurückgegangen. „Zu Beginn des Krieges gab es nur Beleidigungen, aber jetzt kümmert es niemanden mehr. Vielen ist klar, dass nicht die einfachen Russen schuld sind, sondern die russische Führung“, sagte Oleg.

Die einzige Plattform, die die Zusammenarbeit mit russischen Bürgern einstellte, war OnlyFans, weil es schwierig war, Geld nach Russland zu überweisen. Die anderen Plattformen, von denen keine auf Anfragen der DW reagiert hat, stehen Models in Russland weiterhin zur Verfügung. Allerdings müssen die Modelle ein virtuelles privates Netzwerk nutzen, um ihren Standort zu maskieren.

Erotische Streams bleiben normalerweise ungestraft – außer für queere Menschen

Die Webcam-Branche für Erwachsene unterliegt nicht dem russischen Recht, daher gibt es kein direktes Verbot. Laut dem russischen Anwalt Andrei Popov können Menschen in Russland jedoch nach Artikel 242 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie pornografisches Material zeigen und Werbung dafür machen.

In solchen Fällen drohen Gefängnisstrafen von zwei bis fünf Jahren, sagte Popov. Wenn mehrere Personen bei der Begehung der Straftat zusammenarbeiten, erhöht sich die Höchststrafe auf sechs Jahre.

Aber Cam-Models werden mehr oder weniger in Ruhe gelassen, sagte er der DW. Behörden neigen dazu, gegen Administratoren und Besitzer von Webcam-Studios vorzugehen, obwohl selbst diesen Personen selten hohe Strafen auferlegt werden. „Wenn eine Person keine Vorstrafen hat und ihre Schuld eingesteht, wird sie normalerweise zu einer Bewährungsstrafe verurteilt“, erklärte Popov.

Nur gleichgeschlechtliche Partnerströme können zu tatsächlichen Strafen führen, sagte Popov. Diese gelten als „Propaganda für nicht-traditionelle Beziehungen“ und können hohe Geldstrafen von umgerechnet 1.000 bis 2.000 Euro nach sich ziehen.

Um das Risiko einer Verurteilung zu minimieren und mehr zu verdienen, vermeiden einige Models die Arbeit in Webcam-Studios und melden sich unabhängig auf Plattformen an.

Die Studios scheinen es trotz der zunehmenden Aufmerksamkeit der Behörden nicht eilig zu haben, sie zu stoppen. Administratoren versenden Stellenangebote häufig über Instant Messenger und soziale Netzwerke.

Auf HH.ru, der größten russischen Rekrutierungsplattform, kann man mit dem Suchbegriff „Model“ mehrere Unternehmen in verschiedenen russischen Städten finden, die heimlich junge Frauen und Männer zu Vorstellungsgesprächen vor der Webcam einladen. Ihr Pitch? Hohes Einkommen und ein flexibler Zeitplan.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Russisch verfasst.