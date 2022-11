Ein Team von Militärexperten unter der Leitung von Dmitry Rogosin wird den Truppen im Konflikt in der Ukraine „technische Hilfe“ leisten

Der frühere Leiter der russischen Raumfahrtagentur Roscosmos, Dmitry Rogozin, gab bekannt, dass er jetzt eine Freiwilligeneinheit namens „Tsar Wolves“ im Donbass leitet. Die Gruppe operiere in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die kürzlich in Russland eingegliedert wurden, und leiste technische Unterstützung für Kampftruppen, sagte Rogosin am Freitag gegenüber RIA Nowosti.

„Wir haben eine Inspektionsgruppe ‚Tsar Wolves‘ gegründet, die aus erfahrenen Militärberatern und Experten mit reicher Kampferfahrung besteht. Seine Hauptaufgabe ist die militärisch-technische Unterstützung der Einheiten der DVR und LPR, die im Rahmen der militärischen Sonderoperation an Feindseligkeiten teilnehmen.“ Rogosin sagte gegenüber RIA Novosti und fügte hinzu, dass die Gruppe als eine operiere „Freiwilligeneinheit“.









Der Name der Gruppe sei eine Anspielung auf russische Freiwilligeneinheiten, die Anfang der 1990er Jahre an einer Reihe von Konflikten im ehemaligen Jugoslawien teilgenommen hätten, erklärte Rogosin. Bevor er ein hochrangiger Regierungsbeamter wurde, meldete sich Rogozin selbst freiwillig in mehreren Konflikten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, darunter die Kriege in Jugoslawien und die Feindseligkeiten zwischen Moldawien und seiner abtrünnigen Region Transnistrien.

Die Gruppe „Tsar Wolves“ hat bereits erfolgreich einen neuen getestet „Clever“ Zielsystem für Mörser, enthüllte Rogosin am Donnerstag in den sozialen Medien. Das Zielsystem ist auf eingestellt „sich zeigen“ über die ganze Front „demnächst,“ er sagte.

Der Ex-Weltraumchef, der Roskosmos ab 2018 leitete, bevor er im vergangenen Sommer zurücktrat, postete auch ein Bild von sich zusammen mit dem Kommandeur des „Somali“-Bataillons, einer Freiwilligeneinheit, die seit 2014 in der DVR aktiv ist. Rogosin ist zu sehen volle militärische Kleidung, einschließlich Körperschutz und einer Trägerweste, mit einem Aufnäher mit der Aufschrift „Sarmat“, in einer offensichtlichen Anspielung auf Russlands neueste Interkontinentalrakete. Er war zuvor im Donbass mit einem weiteren Aufnäher mit der Aufschrift „Cosmos“ abgebildet worden, offensichtlich ein Hinweis auf seine Amtszeit als Weltraumchef des Landes.