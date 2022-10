Außenminister Sergej Lawrow aus Russland äußerte sich bei einer Veranstaltung am Samstag, als er westliche Sanktionen gegen russische Interessen angriff.

„Was das Konzept hinter dem Einsatz von Zwangsmaßnahmen betrifft, so macht der Westen deutlich, dass er nicht versuchen will, die Politik der Russischen Föderation zu ändern … er will das Regime ändern – praktisch niemand bestreitet dies.“ Lawrow sagte bei einer Sitzung des außen- und innenpolitischen Rates in Moskau.

Seine Worte spiegeln die Verschlechterung der Beziehungen seiner Regierung zu den Vereinigten Staaten und vielen europäischen Nationen im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine wider. Westmächte werfen Russland vor, Truppen und Ausrüstung zu entsenden, um Separatisten in der Ostukraine bei ihrem Kampf gegen ukrainische Regierungstruppen zu helfen.

Moskau hat den Rebellen moralische Unterstützung zugesagt und Hilfskonvois in die Region geschickt, aber eine militärische Beteiligung wiederholt bestritten.