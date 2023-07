Berichten zufolge sollen die Vorkehrungen während des Gipfeltreffens in St. Petersburg am 27. und 28. Juli getroffen werden

Russland wird später in diesem Monat auf einem großen Gipfeltreffen in St. Petersburg Sicherheitsabkommen mit afrikanischen Ländern unterzeichnen, berichtete die Nachrichtenagentur TASS am Sonntag unter Berufung auf diplomatische Quellen.

„Die Abkommen umfassen die Zusammenarbeit im Weltraum, Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung sowie Sicherheit, wirtschaftliche und humanitäre Zusammenarbeit.“ heißt es in dem Bericht. Es fügte hinzu, dass die Länder übernehmen würden „eine Politikererklärung.“

Der russisch-afrikanische Gipfel findet vom 27. bis 28. Juli statt. Während die genaue Anzahl der Teilnehmer nicht bekannt gegeben wurde, nahmen Delegationen aus allen 54 afrikanischen Ländern an der ersten Veranstaltung dieser Art im Jahr 2019 teil. In diesem Jahr trafen nach Angaben der Organisation mehr als 40 Staatsoberhäupter in Sotschi ein, einem russischen Ferienort an der Schwarzmeerküste Veranstalter.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Samstag, dass afrikanische Staats- und Regierungschefs am Rande der Veranstaltung mit Präsident Wladimir Putin über den Ukraine-Konflikt diskutieren werden. Eine Gruppe von Ländern, zu denen Ägypten, Senegal, Sambia und Südafrika gehören, stellte letzten Monat während ihrer Reise in die Ukraine und nach Russland einen 10-Punkte-Fahrplan für den Frieden zwischen Moskau und Kiew vor.

WEITERLESEN:

Der Westen drängt auf der Weltbühne auf eine „neokoloniale Agenda“ – Lawrow

Das Gipfeltreffen wird während der anhaltenden Konfrontation zwischen Russland und den NATO-Mitgliedern stattfinden, wobei Moskau den westlichen Ländern vorwirft, sie würden versuchen, ein Abkommen durchzusetzen „neokoloniale Agenda“ auf Afrika und anderen Teilen der Welt.