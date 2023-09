„Wenn Sie Ihre ganze Zeit apathisch verbringen, werden sie eines Tages an Ihre Tür klopfen, Ihren Mann am Kragen packen und ihn in drei Tagen in die Ukraine werfen, wo er getötet wird“, sagte der investigative Reporter Roman Anin. „Das ist genau der Preis, den die Menschen dafür zahlen, dass sie ihrem eigenen Schicksal und dem Schicksal des Landes gleichgültig gegenüberstehen.“

Der in Moldawien geborene Russe ist einer der diesjährigen Preisträger des Free Media Award der deutschen Zeit-Stiftung. Und dies ist nur die jüngste in der Reihe von Auszeichnungen und Auszeichnungen für den 36-Jährigen, der Mitglied mehrerer internationaler Ermittlungsnetzwerke ist, darunter auch das Team hinter den Panama Papers-Ermittlungen.

In Russland sorgte die Website „Anin’s Important Stories“ (IStories.media) im Jahr 2020 erstmals für Schlagzeilen, als sie sich mit der Beschaffung von Beatmungsgeräten während der COVID-Pandemie befasste. Im selben Jahr veröffentlichten sie auch einen Bericht über eines der heikelsten Themen des Landes – offensichtliche Korruption im Zusammenhang mit der Familie von Präsident Wladimir Putin. Anin musste Russland im folgenden Jahr verlassen.

Russische Oppositionelle kämpfen aus dem Exil weiter Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Im Gespräch mit der DW in Hamburg sagte Anin, sein Publikum in Russland sei immer noch daran interessiert, etwas über Bestechung auf hoher Ebene zu erfahren. „Aber insgesamt kümmert sich die russische Gesellschaft wenig um dieses Problem, sie ist von Apathie angesteckt“, sagte er.

Russlands Korruption und „kolossales Elend“

Anin selbst zeigt keinerlei Anzeichen von Apathie. Als Teenager zog er nach Russland, studierte in Moskau Journalismus und begann 2006 als Sportreporter bei der Nowaja Gaseta, eine Zeitung, die dafür bekannt ist, dass mehrere ihrer Reporter unter dem Putin-Regime getötet wurden. Im Jahr 2008 wurde Anin von geschickt Nowaja Gaseta um über den kurzen Krieg zwischen Russland und Georgien zu berichten, als er der Ermittlungseinheit des Magazins beitrat.

Diese Position ermöglichte es ihm, an wichtigen Geschichten zu arbeiten, darunter dem von Sergej Magnitski aufgedeckten Steuerbetrug und der Korruption im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen 2014. Er führte aber auch Ermittlungen gegen Personen auf höchster Ebene des Putin-Regimes durch, etwa gegen Putins Freund und milliardenschweren Cellisten Sergej Roldugin und Rosneft-Chef Igor Setschin. Im Jahr 2016 schrieb Anin einen Artikel darüber, dass Sechins Frau eine Yacht im Wert von 100 Millionen Dollar (94 Millionen Euro) besaß. Sechin verklagte die Zeitung wegen Verleumdung und gewann.

Anin ist sich bewusst, dass es für viele Menschen schwierig ist, das Ausmaß der Korruption in der russischen Elite zu verstehen.

„Die russische Gesellschaft lebt einfach in kolossalem Elend“, sagte er gegenüber DW-Redakteur Andreas Brenner in Hamburg. Geschichten über Putins Schloss oder die Yachten seiner Freunde bedeuten für die Landbevölkerung, die „ohne Toilettenspülung unter Bedingungen wie im 18. Jahrhundert“ lebt, wenig.

Diese Trennung sei „nichts Wunderbares – selbst der Krieg bereitete nur wenigen Menschen Sorgen, bis die Mobilisierung begann und sie anfingen, Ehemänner und Brüder zu verhaften und sie ohne Ausbildung an die Front zu schicken, wo sie einfach getötet wurden“, fügte er hinzu .

Frieden in der Ukraine als Ausgangspunkt für Russland

Die Beendigung des Ukraine-Krieges sei nur der erste Schritt zum Aufwachen der russischen Gesellschaft, so der Reporter. Er glaubt, dass es Jahrzehnte dauern würde, mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten, um das Land zu reformieren. Und es würde erst nach dem Tod Putins und des „Kollektivs Putin“ – der Clique um den lange regierenden russischen Präsidenten – geschehen.

„Es ist unmöglich, diese Apathie unter dem Putin-Regime zu brechen“, sagte Anin. „Die ganze Wahrheit über den Krieg muss an die Öffentlichkeit gebracht werden, damit den Menschen einfach bewusst wird, was für ein Schrecken in diesen 30 Jahren passiert ist, und dass sie es schweigend miterleben können. Und diese Schrecken wurden mit der bedingungslosen Zustimmung des Volkes begangen.“ Und vielleicht hat Russland danach eine Chance, diese Apathie zu überwinden und ein neues Leben zu beginnen.“

Anin wurde 2021 von den russischen Behörden festgenommen, sein Haus in Moskau wurde durchsucht und viele seiner Besitztümer beschlagnahmt. Der offizielle Vorwand war, dass er ein potenzieller Zeuge in einem Fall einer Verletzung der Privatsphäre sei. Kollegen am Nowaja Gaseta beschrieb es als eine verzögerte Rache für seine Sechin-Geschichte aus dem Jahr 2016.

Sowohl Anin als auch sein Outlet Important Stories wurden als „ausländische Agenten“ bezeichnet. Er setzt seine Ermittlungsarbeit nun von außerhalb Russlands fort. Important Stories erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, obwohl es nach russischem Recht offiziell „unerwünscht“ ist – was bedeutet, dass es illegal ist, ihre Inhalte erneut zu veröffentlichen oder ihre Beiträge online zu liken.

Ehemaliger US-Vertreter in der Ukraine: Gegenoffensive „langsam, aber effektiv“ Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

„Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu sagen, was wirklich passiert“

Anin sagte, er sei immer noch in der Lage, sein Publikum in Russland zu erreichen, wie die Millionen von YouTube-Aufrufen zeigten. Und wenn am Ende alle Kommunikationskanäle abgeschnitten würden, sei das nicht „die größte Tragödie unter den heutigen Tragödien“, sagte er.

„Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu sagen, was wirklich passiert, wie die Regierung wirklich ist, was tatsächlich in der Ukraine passiert, ihnen zu sagen, dass dieser Krieg kriminell ist, ihnen zu sagen, dass die russischen Behörden keine Rücksicht auf das Leben der Menschen nehmen.“ „Sie besitzen Bürger und schicken einfach Hunderttausende zum Schlachten“, sagte er.

„Und die Zukunft der Menschen hängt von ihnen selbst ab. Wenn die Menschen in Russland nicht anders leben wollen, die Wahrheit nicht wissen wollen (…), können wir nichts tun.“

Anin kommentierte die Art und Weise, wie Ukrainer und Menschen anderer Nationen angesichts des Krieges die Russen betrachten, und sagte, er habe von seinen ukrainischen Kollegen nie Misstrauen erfahren. Er sagte aber auch, dass er sich nicht beleidigen lassen würde.

„Die Ukrainer und die Welt haben heute das Recht, mit dem Finger auf die Russen zu zeigen, sogar auf die ‚guten Russen‘“, sagte er. „Wir werden noch Jahrzehnte damit konfrontiert sein, so wie die Deutschen nach 1945 damit konfrontiert waren. Tut uns leid, aber wir haben es verdient.“

Herausgegeben von: Ben Knight