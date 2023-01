Russland wird Irans größter Investor – offiziell – RT Business News

Ein hochrangiger iranischer Beamter sagt, Moskau habe in etwas mehr als einem Jahr fast 3 Milliarden Dollar in Ölprojekte gesteckt

Russland sei zum größten ausländischen Investor des Iran geworden, berichtete die Nachrichtenagentur Fars am Sonntag unter Berufung auf den stellvertretenden Finanzminister des Landes, Ali Fekri.

Laut dem Beamten, Russland „hatte in den vergangenen 15 Monaten Investitionen im Wert von rund 2,7 Milliarden US-Dollar in zwei Erdölprojekte in der westlichen Provinz Ilam des Iran eingebracht.“ Diese Zahl mache etwa 45 % der gesamten ausländischen Investitionen aus, die Teheran im Laufe des Zeitraums angezogen habe, stellte Fekri fest.

Auch die VAE, Afghanistan, die Türkei und China gehörten im Berichtszeitraum zu den größten Investoren des Iran. Fekri stellte jedoch fest, dass Peking die Ausgaben im Jahr 2022 deutlich reduziert habe.

„China hat in diesem Zeitraum fast 185 Millionen US-Dollar in den Iran investiert, worüber wir angesichts der Menge an Verhandlungen und Treffen, die wir hatten, nicht glücklich sind.“ er gab an.

Laut Fekri hatte sich Teheran für die 15 Monate bis Dezember letzten Jahres ein Ziel von 10,2 Milliarden Dollar an ausländischen Direktinvestitionen gesetzt. Es hat dieses Ziel nicht erreicht, da es nur 5,95 Milliarden US-Dollar gesichert hat.

Der Iran und Russland verstärkten die Zusammenarbeit im Laufe des Jahres 2022, um Wege zu finden, die gegen beide Länder verhängten westlichen Sanktionen zu umgehen. Die beiden Nationen besiegelten eine Reihe von Abkommen zur Ausweitung des Handels und schlossen Verträge über den gemeinsamen Bau von Gaspipelines.

Der gesamte Handelsumsatz zwischen Moskau und Teheran stieg im vergangenen Jahr um 15 % auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Anfang dieses Monats unterzeichneten der Iran und die von Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion (EEU) ein Memorandum zum Freihandel, das auch als Mittel zur weiteren Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern angesehen wird.

