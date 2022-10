Russland will geheime Abstimmung: UN-Vollversammlung berät über Annexionen

Im März verurteilte die UN-Generalversammlung den Einmarsch Russlands in die Ukraine mit überwältigender Mehrheit. Nun soll die Weltgemeinschaft erneut über das Vorgehen des Kreml entscheiden. Die Abstimmung über eine Resolution in New York gilt auch als weltweiter Stimmungstest. Russland hofft offenbar auf Kriegsmüdigkeit.

Am Abend beginnt die UN-Generalversammlung mit Beratungen über die jüngste rechtswidrige Annexion von Teilen der Ukraine durch Russland. Am Ende der Sitzung, die sich wegen der hohen Rednerzahl bis Mittwoch hinziehen könnte, soll das mit 193 Mitgliedsstaaten größte UN-Gremium über eine Resolution zur Verurteilung Moskaus abstimmen.

Russland hatte zuvor eine geheime Abstimmung gefordert – offenbar in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis. Hochrangige Diplomaten beschreiben dies als eine beispiellose Operation, die wahrscheinlich keine ausreichende Unterstützung erhalten wird.

Erst vor wenigen Tagen hat der russische Präsident Wladimir Putin die Annexionen der teilweise besetzten Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson mit seiner Unterschrift vollzogen. Wie erwartet wurde eine von den USA und anderen Ländern eingebrachte verurteilende Resolution im UN-Sicherheitsrat durch ein Veto Moskaus blockiert. Der Prozess ging dann zur Generalversammlung über. Die Annahme durch das Gremium erfordert die Unterstützung von zwei Dritteln der abstimmenden Länder.

Eine deutliche Mehrheit ist wahrscheinlich

Ein Resolutionsentwurf verurteilte Russlands Vorgehen als Aggression und „Verletzung der Souveränität, politischen Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Ukraine“. Die Volksabstimmungen seien rechtswidrig, hätten „keine völkerrechtliche Gültigkeit und keine Grundlage, um den Status dieser Regionen der Ukraine zu ändern“, hieß es. Russland verstößt gegen die UN-Charta, muss seine Aktionen rückgängig machen und sich aus der Ukraine zurückziehen.

Bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung wird eine deutliche Mehrheit erwartet, doch der Text wird sich an zwei früheren Ergebnissen messen lassen müssen: Im März lehnte die Versammlung den Einmarsch Russlands mit einer historischen Mehrheit von 141 Stimmen ab, nur vier Staaten waren auf Seiten des Kremls dagegen . Im Jahr 2014, nach der Annexion der Krim durch Russland, verpflichteten sich 100 Mitgliedstaaten zu einer Resolution, in der die territoriale Integrität der Ukraine betont wurde. Westliche Diplomaten betonten, dass jedes UN-Mitgliedsland ein Eigeninteresse daran haben müsse, Russland zu verurteilen, damit es nicht selbst Opfer einer illegalen Annexion durch einen Nachbarstaat werde. Andererseits beobachten Beobachter seit einiger Zeit eine Kriegsmüdigkeit in einer Reihe von Ländern, insbesondere in Afrika und Lateinamerika. Einige von ihnen finden, dass der Ukrainekrieg von anderen regionalen Konflikten und globalen Krisen ablenkt und Fortschritte blockiert.