Der Kreml will „Kinder von höchster Qualität“ – und so sollen Frauen zur Geburt gebracht werden

Die Geburtenrate in Russland hat in diesem Jahr einen neuen Negativrekord erreicht. Dem Kreml gehen die jungen Leute aus. Deshalb will die Regierung vor allem russische Frauen zum Gebären zwingen. Sie sollten ihre Ausbildung und Karriere vergessen.

Die Geburtenrate in Russland sinkt seit Jahren unaufhaltsam und rapide. Zu Beginn dieses Jahres verzeichnete die russische Statistikbehörde Rosstat einen Negativrekord. Zwischen Januar und April 2023 wurden 3,1 Prozent weniger Kinder geboren als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Krieg in der Ukraine hat auch zu einer Abwanderung insbesondere junger Menschen geführt. Die Gesamtbevölkerung Russlands schrumpfte im vergangenen Jahr um mindestens 524.000 Menschen auf rund 146,4 Millionen. Und dabei handelt es sich nur um die offiziellen Daten russischer Behörden, die unabhängigen Einschätzungen zufolge als viel zu niedrig gelten. Schätzungen der New York Times zufolge starben allein im Krieg gegen die Ukraine mindestens 120.000 russische Soldaten.

Der Kreml braucht dringend Nachwuchs. Der russischen Regierung geht einfach das Menschenmaterial aus – das Putin-Regime sieht seine eigene Bevölkerung genauso und nicht anders. Der Familienminister der Russischen Republik Baschkortostan hat es nun allen klar gemacht.

In einem Interview mit einer lokalen Publikation sprach Lenara Ivanova über ihre Ansichten zum Kinderkriegen. „Die besten und hochwertigsten Kinder aus gesundheitlicher Sicht werden im Alter von 20 Jahren geboren. Seien wir ehrlich“, erklärte die Frau, die sich selbst Ministerin für Familie, Arbeit und Sozialschutz nennt. Je später die Kinder geboren werden, desto häufiger seien „Mängel und Risiken“, fügte sie hinzu. Ab 35 Jahren gelingt es Kindern „einfach nicht mehr“. Der Moderator der Show, Razif Abdullin, stimmte ihr vorbehaltlos zu.

„Die besten Kinder werden in Liebe und Jugend geboren. Und das ist gut so“, schloss der Minister.

Halbherzige Entschuldigung



Der Auftritt blieb nicht unbemerkt. Im Netz hagelte es Kritik. Die Aufregung war so groß, dass Ivanova sogar zurückrudern musste. Sie sei ausgerutscht, erklärte sie. „Der Punkt ist: Je älter die Gebärende, desto mehr Kinder haben gesundheitliche Probleme. Aber das Wichtigste ist, dass es generell schwieriger wird, ein Kind zur Welt zu bringen. Aus gesundheitlicher Sicht gibt es hier eine eiserne Logik.“ Aber es tut mir leid. „Wenn es ein Printmedium gewesen wäre, hätte ich es nicht so geschrieben, ich hätte alles abgewogen“, so Ivanovas hartnäckige Aussage. Es ist also nur die Wortwahl und nicht die Sichtweise, die sie bereuen lässt.

Ausbildung und Karriere für Frauen? „Eine völlig böse Praxis“



Aber Ivanova ist keineswegs die Einzige, die in Russland eine solche Haltung vertritt. Die Sorge um den „Genpool“ beschäftigte in den letzten Monaten fast alle Propagandisten. Der Kreml will, dass russische Frauen wieder mehr Kinder gebären. So früh wie möglich und so viel wie möglich.

Der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko forderte kürzlich, dass den Russen in der Schule beigebracht werden solle, dass Frauen zuerst ein Kind zur Welt bringen und erst dann ihre Ausbildung oder Karriere beginnen sollen. Auf einer Plenarsitzung der Staatsduma erklärte er: „Der Glaube, dass eine Frau erst eine Berufsausbildung absolvieren, dann Karriere machen und ihre eigene finanzielle Basis sichern solle, bevor sie sich schließlich in einem schwierigen gebärfähigen Alter um die Kinder kümmert, ist völlig böse.“ Praxis, die sich in der Gesellschaft entwickelt hat.“

Frauen sollten „so früh wie möglich im Rahmen der physiologischen Empfehlungen des Gesundheitsministeriums“ gebären, um „zusätzliche Probleme in Form von Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten“ zu vermeiden. Zudem verkürzt sich dadurch die Zeit bis zur Geburt eines dritten und vierten Kindes.

Geburt für Russlands Krieg



Während Regierungsbeamte für ihre Äußerungen Bedenken hinsichtlich der Gesundheit von Kindern verantwortlich machten, machte ein russischer Geistlicher in einer Sendung des religiösen Senders Spas keinen Hehl aus dem Grund für den Wunsch der Regierung nach mehr Kindern. Der Erzpriester der Russisch-Orthodoxen Kirche, Michail Wassiljew, forderte russische Frauen offen dazu auf, mehr Kinder zur Welt zu bringen, damit sie den Nachwuchs leichter in den Krieg schicken könnten.

„Ich verstehe vollkommen, dass der Herr von Natur aus jeder Frau erlaubt hat, viele Kinder zur Welt zu bringen. Wenn eine Frau das Gebot des Herrn ‚Sei fruchtbar, vermehre dich‘ erfüllt und im weitesten Sinne auf Abtreibungsmittel verzichtet, dann wird sie in den meisten Fällen offensichtlich.“ , nicht ein Kind, sondern mehr. „Das bedeutet, dass es für sie nicht so schmerzhaft sein wird, sich von dem Kind zu trennen“, erklärte er. Auch wenn dieses Kind „geschlachtet“ werden soll. „Der Teufel ist nicht so schrecklich, wie er dargestellt wird“, fügte der Priester hinzu.

Der Priester wird bereits herausgefunden haben, ob seine Worte den Tatsachen entsprechen. Er wurde kurz nach diesem Auftritt auf besetztem ukrainischem Gebiet getötet.