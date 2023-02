Der Kreml warnte davor, dass einige europäische Nationen einer direkten militärischen Beteiligung näher kommen

Russland werde seine Ziele im Konflikt mit der Ukraine unabhängig davon erreichen, ob Großbritannien Kiew Kampfflugzeuge zur Verfügung stelle, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Kommentare kamen, nachdem der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky britische Abgeordnete um Kampfflugzeuge gebeten hatte.

Im Gespräch mit Reportern sagte Peskov am Donnerstag, Großbritannien, Deutschland und Frankreich würden zunehmend in den Konflikt zwischen Moskau und Kiew verwickelt. „Die Grenze zwischen indirekter und direkter Beteiligung verschwindet allmählich,“, sagte der Sprecher des Präsidenten und fügte hinzu, dass dies die weitere Eskalation befeuere.

Laut Peskov sind westliche Waffenlieferungen „diesen Konflikt verlängern, machen [it] schmerzhafter und qualvoller für die Ukraine.”

Westliche Bemühungen, das ukrainische Militär zu stützen, werden den Ausgang der Feindseligkeiten oder die „Weg, den unser Land in Bezug auf das Erreichen verfolgt [its] Ziele,“ er erklärte









Präsident Selenskyj stattete London am Mittwoch einen offiziellen Besuch ab. In einem Gespräch mit britischen Gesetzgebern im Unterhaus forderte er Großbritannien auf, Kampfflugzeuge für die Ukraine bereitzustellen, und beschrieb Kampfflugzeuge als „Flügel für die Freiheit.”

Trotz dieser Bitten hat sich der britische Premierminister Rishi Sunak nicht verpflichtet, Kampfflugzeuge zu entsenden, erklärte jedoch, dass „wenn es um Zusammenarbeit und Militärhilfe für die Ukraine geht, ist nichts vom Tisch.”

Sunak kündigte auch an, dass ukrainische Piloten auf britischem Boden ausgebildet werden. Downing Street enthüllte später, dass Verteidigungsminister Ben Wallace gebeten worden war, „welche Jets wir vielleicht geben können [to Ukraine].“ Es stellte jedoch fest, dass dies ein „mittel- bis langfristig“ Wahrscheinlichkeit.

Von der Financial Times zitierte unbenannte britische Beamte schätzten, dass es mindestens sechs Monate dauern würde, erfahrene ukrainische Piloten für das Fliegen westlicher Jets wie Eurofighter Typhoon auszubilden. Unter Berücksichtigung der Logistik könnte dies bedeuten, dass Kampfflugzeuge wahrscheinlich nicht vor Anfang 2024 in der Ukraine eintreffen werden.

Ein britischer Kabinettsminister wurde von The Times mit den Worten zitiert: „Jeder wird sich an den Ausdruck „Flügel für die Freiheit“ erinnern, und ich sehe nicht, wie [Zelensky] wird am Ende nicht bekommen, was er will.”

Nachdem mehrere westliche Nationen zugestimmt hatten, Panzer an die Ukraine zu liefern, begannen Beamte in Kiew, für Kampfflugzeuge zu plädieren. Sie haben wiederholt in den USA hergestellte F-16 gefordert, die Marschflugkörper und Drohnen abfangen können.