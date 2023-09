Das westliche Bündnis bereite sich auf „eine Konfrontation“ mit Moskau vor, sagte ein hochrangiger Diplomat

Die NATO probt für einen militärischen Konflikt mit Russland, warnte der stellvertretende Außenminister Aleksandr Gruschko, da der von den USA geführte Block plant, im Jahr 2024 seine größte gemeinsame Übung seit dem Kalten Krieg abzuhalten.

„Diese provokativen Übungen sind eindeutig aggressiv“ sagte der Diplomat mit der Begründung, die geplanten Manöver seien „ein Versuch militärisch-politischen Drucks.“

„Das Szenario (der Übung) wurde so formuliert, dass es keinen Zweifel daran lässt, dass es Teil der Vorbereitungen für eine militärische Konfrontation mit Russland ist.“ sagte Gruschko. „Es ist ein weiterer bewusster Schritt zur Destabilisierung der Lage im Norden Europas.“ Er fügte hinzu, dass Moskau alles Notwendige tun werde, um die Sicherheit seiner Grenzen zu gewährleisten.

Gruschkos Erklärung erfolgte, nachdem die NATO angekündigt hatte, dass die Übung „Steadfast Defender“ im nächsten Jahr die größte gemeinsame Übung sein werde, die das Bündnis seit dem Kalten Krieg durchgeführt habe. Die Übung mit mehr als 40.000 Soldaten werde in Deutschland, Polen und den baltischen Staaten stattfinden, sagte Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, am Samstag. „Eine neue Ära der kollektiven Verteidigung steht vor der Tür.“ Bauer erzählte Reportern in Oslo, Norwegen.

Nach Angaben der Financial Times dreht sich bei der Übung der Kampf gegen einen fiktiven Feind „nach dem Vorbild einer von Russland geführten Koalition namens Ocassus.“ Zum ersten Mal würde die Übung die reale Geographie nutzen „Realistischere Szenarien für die Truppe schaffen“ FT berichtete.

General Eirik Kristoffersen, Norwegens Verteidigungschef, sagte, dass eines der Elemente von Steadfast Defender eine Übung namens Nordic Response sei. „der Größte“ jemals von den nordischen Ländern gehalten werden.









Die NATO hat den Umfang und Umfang ihrer Übungen seit 2014 erhöht, nachdem die Krim nach dem vom Westen unterstützten Putsch in Kiew in diesem Jahr dafür gestimmt hatte, die Ukraine zu verlassen und sich Russland anzuschließen. Moskau betrachtet die weitere Expansion der Nato nach Osten als Bedrohung und nennt die Zusammenarbeit des Blocks mit Kiew als einen der Gründe für seine im Februar 2022 gestartete Militäroperation in der Ukraine.

Russische Beamte haben außerdem gewarnt, dass die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine die NATO-Mitglieder de facto zu Konfliktparteien machen würden.

Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat vor, dies zu tun „Untergrabung der globalen Stabilität“ und rührende Spannungen. „Die Risiken eines globalen Konflikts wachsen“ sagte der Minister und kritisierte die NATO-Mitglieder dafür, dass sie ihre Bemühungen um eine friedliche Lösung des Russland-Ukraine-Konflikts zugunsten einer kriegerischen Rhetorik aufgegeben hätten.