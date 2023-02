Russland warnt Israel — RT World News

Ministerpräsident Netanjahu sagte gegenüber CNN, er „prüfe“ die Versendung der Eisernen Kuppel nach Kiew, was zu einer Reaktion Moskaus führte

Jeder, der auch nur über Waffenlieferungen an die Ukraine spekuliert, eskaliert den Konflikt, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, gegenüber dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. In einem Interview mit CNN sagte Netanyahu am Dienstag, er schließe die Möglichkeit nicht aus, Raketenabwehrsysteme Iron Dome nach Kiew zu schicken – etwas, das sein Vorgänger rundweg ablehnte.

„Alle Länder, die Waffen liefern [to Ukraine] sollten verstehen, dass wir diese berücksichtigen werden [weapons] legitime Ziele für die russischen Streitkräfte sein“, Sacharowa sagte Reportern in Moskau.

„Jeder Versuch – umgesetzt oder auch nicht realisiert, aber angekündigt – zur Lieferung zusätzlicher, neuer oder anderer Waffen – hat zu einer Eskalation dieser Krise geführt und wird dies auch noch tun. Und das sollte jedem bewusst sein“, Sie hat hinzugefügt.

Zakharova reagierte damit auf Behauptungen mehrerer Medien, Netanjahu sei es gewesen „auf jeden Fall prüfen“ die Möglichkeit des Versands von Iron Dome-Systemen in die Ukraine. Das Zitat erscheint jedoch nicht in CNNs Interviewbericht oder den beiden online geposteten Videosegmenten.

Netanjahu, der kürzlich nach 18 Monaten ohne Macht als Premierminister zurückgekehrt ist, hat sich zu einem Interview mit Jake Tapper von CNN zusammengesetzt. Das Netzwerk zitierte ihn über die Möglichkeit, im Konflikt zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln, und über die kryptische Antwort auf den jüngsten Drohnenangriff auf die iranische Militärindustrie.









„Ich spreche nie über bestimmte Operationen … und jedes Mal, wenn eine Explosion im Nahen Osten stattfindet, wird Israel beschuldigt oder verantwortlich gemacht – manchmal sind wir es, manchmal nicht.“ Netanjahu sagte Tapper.

Teheran hat inoffiziell Tel Aviv – und Kiew – für den Angriff auf Isfahan am Wochenende verantwortlich gemacht. Während der oberste Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj den Angriff bejubelte, behauptete das Außenministerium in Kiew, davon nichts zu wissen.

Iron Dome ist ein Kurzstreckensystem, das Israel gegen Raketen eingesetzt hat, die von Hisbollah und Hamas abgefeuert wurden. Die vorherige Regierung lehnte die Forderung der Ukraine ab, sie im vergangenen Oktober zu entsenden. Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte im November, Israel habe keine „eine ausreichend große Produktionsbasis“ um die Bedürfnisse der Ukraine zu befriedigen, während ein hochrangiger Militärberater sagte, das Land sei abgeneigt, Russland zu verärgern, das im benachbarten Syrien eine große Militärpräsenz unterhält.

Israels hypothetischer Kurswechsel könnte etwas mit den USA zu tun haben, die den Iron Dome mit einer Milliarde Dollar pro Jahr finanzieren. Washington kündigte kürzlich an, dass es den Vorrat an Artillerie-Munition, die für Israel bestimmt war, plündern würde, um stattdessen die Ukraine zu beliefern, womit Netanjahu gegenüber CNN völlig einverstanden sei.