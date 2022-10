Russland warnt die USA und Großbritannien vor den „schmutzigen Bomben“-Plänen der Ukraine — RT Russia & Former Soviet Union

Der Chef des russischen Generalstabs, Valery Gerasimov, teilte seine Bedenken in einem seltenen Telefongespräch mit seinen Amtskollegen in den USA und Großbritannien

Moskau hat die Bedrohung durch Kiew möglicherweise mit einem diskutiert „schmutzige Bombe“ mit London und Washington auf der Ebene der Generalstabschefs, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit. Der russische Verteidigungschef, General Valery Gerasimov, äußerte die Bedenken seines Landes in einem Telefonat mit dem US-Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, nachdem er ein ähnliches Gespräch mit seinem britischen Amtskollegen, Admiral Sir Tony Radakin, geführt hatte.

Das Pentagon erwähnte nur, dass die beiden Generäle diskutierten „mehrere sicherheitsrelevante Probleme“ ohne weitere Angaben zu machen. Es war das erste derartige Gespräch zwischen Gerasimov und Milley seit Mai.

Das britische Verteidigungsministerium sagte, das Telefonat zwischen Radakin und Gerasimov habe stattgefunden „auf Ersuchen des russischen Verteidigungsministeriums“ Hinzufügen, dass das Vereinigte Königreich „hat die Behauptungen Russlands zurückgewiesen, dass die Ukraine Maßnahmen zur Eskalation des Konflikts plant.“ Radakin auch „bekräftigte die anhaltende Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine“ die Erklärung des Ministeriums hinzugefügt.

London stimmte auch zu, dass es wichtig sei, die Kommunikationskanäle mit Moskau offen zu halten „das Risiko von Fehleinschätzungen zu managen und die Deeskalation zu erleichtern.“ Die Entwicklungen kamen einen Tag, nachdem der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Telefonaten mit den Verteidigungschefs der USA, Großbritanniens und Frankreichs ähnliche Bedenken geäußert hatte.









Moskau hat westliche Nationen vor angeblichen Plänen Kiews gewarnt, a „schmutzige Bombe“ Russland für einige Zeit einzurahmen. Der Westen steht solchen Warnungen jedoch weitgehend ablehnend gegenüber.

Das russische Verteidigungsministerium behauptete am Montag zuvor, Kiew wolle Moskau als einen Rahmen darstellen „Atomterrorist“ durch den Vorwurf des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen und damit möglicherweise den Start einer „mächtige Anti-Russland-Kampagne“ Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, der Unglaube des Westens an diesem Szenario mache die Bedrohung nicht weniger dringend.

Kiew hat Moskaus Vorwürfe zurückgewiesen. Der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky sagte auch, dass die einzige Seite, die in der Lage sei, einen Angriff mit Atomwaffen zu starten, Russland selbst sei.

Unterdessen rief die UNO alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Stephane Dujarric, ein Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, sagte am Montag auf einem Briefing, dass alle Seiten dies tun sollten „vermeiden“ alle Handlungen, die zu Fehleinschätzungen oder einer weiteren Eskalation des bereits verheerenden Konflikts führen könnten.