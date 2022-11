Nationen, die sich dem Käuferkartell anschließen, bekommen kein Rohöl aus Moskau, beteuert das Außenministerium

Moskau wird Länder, die die von der Gruppe der Sieben (G7) vorgeschlagene Preisbegrenzung für sein Öl unterstützen, mit einem Embargo belegen, warnte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, am Donnerstag. Die Aussage wurde vom Sprecher des Kreml, Dmitry Peskov, wiederholt.

Medienberichten zufolge sind EU-Diplomaten optimistisch, dass sie trotz scharfer Meinungsverschiedenheiten über den Plan eine Einigung über eine Preisobergrenze für russische Ölexporte erzielen können. Die Botschafter sollen am Donnerstagabend weitere Gespräche führen, um ihre Diskussionen fortzusetzen, sagen Bloomberg-Quellen.

„Wir haben wiederholt gesagt, dass die Einführung der sogenannten Preisobergrenze für russisches Öl eine marktfeindliche Maßnahme ist, Lieferketten stört und die Situation auf den globalen Energiemärkten erheblich verkomplizieren kann.“ Sagte Zakharova am Donnerstag bei einem Briefing und fügte hinzu „Die Russische Föderation plant nicht, Öl an Länder zu liefern, die sich dem Käuferkartell anschließen werden.“

Die G7 erwägt, eine Grenze für russisches Seeöl im Bereich von 65 bis 70 US-Dollar pro Barrel festzulegen. Der Schritt wird voraussichtlich am 5. Dezember im Rahmen der von den USA, der Europäischen Union und ihren Verbündeten eingeführten Sanktionen in Kraft treten.

Sollte es genehmigt werden, würde es westliche Unternehmen daran hindern, Versicherungen, Rückversicherungen, Vermittlungen und finanzielle Unterstützung für Schiffe anzubieten, die mit russischem Rohöl beladen sind, es sei denn, es würde unter dem vereinbarten Preis verkauft.









Zakharova merkte an, dass viele ölproduzierende Länder ebenfalls gegen eine solche Maßnahme sind, und wies darauf hin: „Sie verstehen das heute einfach, indem sie Russland aus rein wirtschaftlichen Gründen ins Visier nehmen, … sie [Western countries] kann sich bewerben [such a measure] in jedes andere Land.“

Das betonte sie „Preisdiktate unterminieren das Welthandelssystem und schaffen einen gefährlichen Präzedenzfall nicht nur auf dem Energiemarkt, sondern auch für den internationalen Handel im Allgemeinen.“

Die Maßnahme soll verhindern, dass Russland sein Öl zu einem höheren Preis verkauft, da Schifffahrts- und Versicherungsgiganten, die mit Rohöl handeln, in westlichen Ländern angesiedelt sind. Es besteht jedoch die Gefahr einer schweren globalen Energiekrise, wenn Russland die Lieferungen einstellt, und es ist nicht klar, ob die Preisobergrenze Auswirkungen auf die Einnahmen Moskaus haben wird.

