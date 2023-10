Russland hat angekündigt, dass es die Auslandsinvestitionen für Bürger und Unternehmen aus einer Liste von 25 Ländern, die es als freundlich betrachtet, erleichtern wird.

Die Liste umfasst nicht Südafrika.

Premierminister Michail Mischustin sagte, diejenigen aus den befreundeten Ländern könnten einfacher russische Bankkonten eröffnen und Geld auf diese Konten überweisen.

Premierminister Michail Mischustin sagte am Montag, dass Russland ein vereinfachtes Verfahren für Bürger und Unternehmen aus „befreundeten“ Ländern schaffen werde, um dort zu investieren.

Mischustin sagte, Unternehmen aus einer Liste von 25 Ländern dürften über ein vereinfachtes Verfahren Bankkonten in Russland eröffnen und Einzahlungen tätigen.

„Die Schaffung günstigerer Bedingungen für ausländische Unternehmen und Unternehmer ist ein wichtiger Teil der systemischen Bemühungen der Regierung, finanzielle Souveränität als Teil der Umsetzung der von unserem Präsidenten festgelegten nationalen Ziele zu erreichen“, sagte Mischustin in einer Erklärung.

Moskau definiert „unfreundliche“ Länder als solche, die sich als Reaktion auf Russlands Krieg in der Ukraine einer Flut westlich geführter Wirtschaftssanktionen angeschlossen haben.

Er sagte, das Verfahren würde für Aserbaidschan, Algerien, Armenien, Bahrain, Weißrussland, Brasilien, Ägypten, Indien, Indonesien, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, China, Kuwait, Malaysia, die Mongolei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Tadschikistan gelten. Thailand, Turkmenistan, Türkei und Usbekistan.

Südafrika hat sich konsequent gegen den Druck der Nato-Länder gewehrt, sich an allem zu beteiligen, von Sanktionen bis hin zu Abstimmungen in den Vereinten Nationen, um seinen Unmut über Russlands Invasion in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Amerikanische Gesetzgeber haben vorgeschlagen, dass Südafrika seinen privilegierten Zugang zu US-Märkten verlieren sollte, und europäische Länder haben auf eine Reihe möglicher Konsequenzen für die Fortsetzung enger Beziehungen zu Russland hingewiesen.

Doch die südafrikanische Regierung beharrt darauf, dass sie eher neutral als ein Unterstützer Russlands sei.

„Wir akzeptieren nicht, dass unsere blockfreie Position Russland gegenüber anderen Ländern bevorzugt“, sagte Präsident Cyril Ramaphosa im Mai. „Wir akzeptieren auch nicht, dass es unsere Beziehungen zu anderen Ländern gefährden sollte.“

Südafrika werde Forderungen „von welcher Seite auch immer“ widerstehen, seine blockfreie Außenpolitik aufzugeben, sagte Ramaphosa damals.

– Zusätzliche Berichterstattung von News24