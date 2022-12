Russland verhaftet einen kolumbianischen Staatsbürger, der an einer mutmaßlichen US-Psy-Operation beteiligt war – RT Russia & Former Soviet Union

Dem Mann wird vorgeworfen, „falsche Informationen“ über das russische Militär verbreitet zu haben

Ein kolumbianischer Staatsbürger wurde in Moskau wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer von den USA geführten Desinformationsoperation festgenommen, teilte der russische Untersuchungsausschuss am Montag mit. Der Verdächtige, Giraldo Saraya Alberto Enrique, wird der Verbreitung beschuldigt „falsche Information“ über das russische Militär inmitten der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine.

„Als Teil einer organisierten Gruppe von Einzelpersonen, die seine Aktionen vom Ausland aus leiteten, [the suspect] leistete technische Unterstützung und anschließende verdeckte Platzierung von Mobilgeräten in einem der Einkaufszentren in Moskau“, sagte das Komitee in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Geräte anschließend zum massenhaften Senden von Nachrichten verwendet wurden, die das Image des Militärs des Landes trübten. Die Botschaften seien sorgfältig ausgearbeitet worden, um Aussagen echter russischer Staatsangehöriger nachzuahmen, stellten die Ermittler fest.









Die Straftat, die Anfang dieses Jahres in die russische Gesetzgebung eingeführt wurde, ist mit einer hohen Strafe belegt, und Giraldo Saraya riskiert nun, bis zu zehn Jahre hinter Gittern zu landen. Die Gruppe, an der mehrere Staatsangehörige einer nicht näher bezeichneten südamerikanischen Nation beteiligt waren, war tätig „im Interesse der in den USA ansässigen Organisation Digital Humanity, die mit der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung verbunden ist“, behauptete das Komitee.

Russische Ermittler sagen, sie hätten Beweise dafür erhalten, dass die Gruppe bereits 2020 ein ähnliches System betrieben habe, als sie es versuchten „um die US-Präsidentschaftswahlen 2020 zu kompromittieren und die russische Einmischung in den besagten Wahlkampf nachzuahmen.“

Giraldo Saraya, der seit etwa 25 Jahren in Russland lebt, sagte gegenüber RT, er denke, die Operation sei darauf angelegt, irgendwie zu helfen „unabhängige Journalisten“.

„Nach der Pandemie und all diesen Ereignissen im Zusammenhang mit Covid habe ich effektiv meinen Job verloren. Ich habe lange in der Tourismusbranche gearbeitet und Ausländer in Russland empfangen. Ich brauchte dringend Geld“, sagte der Verdächtige Igor Zhdanov von RT.

Zunächst sah die Operation ziemlich harmlos aus, fast wie ein „Spiel“, gab Giraldo Saraya zu. Etwas „ausländische Bekannte“ bat ihn zunächst darum, ein paar Handys zu behalten, aber bald musste der Mann eine ganze Reihe mobiler Geräte warten, sie aufladen, sie für die Registrierung in sozialen Medien verwenden und so weiter – und sie häufig entsorgen und ein neues Gerät beschaffen . Der „Job“ brachte ihm monatlich rund 1.000 Dollar ein – aber es war nicht einfach, aufzuhören, als er der Operation gegenüber immer misstrauischer wurde, betonte Giraldo Saraya.

„Als ich sagte, dass ich aufgeben möchte, dass ich es nicht brauche, da meine Arbeit in Ordnung war, fing alles an, sie fingen irgendwie an, naja, sanfte Drohung, dass dies sehr ernste Leute sind, dass Sie dieses Projekt nicht verlassen können , dass alles bald enden wird“, sagte er und fügte hinzu, dass die Operation Ende 2021 kurz vor dem Ende zu stehen scheine. Mit Beginn des Militäreinsatzes änderte sich die Situation jedoch und die Aktivitäten nahmen wieder zu – was schließlich zu seiner Verhaftung führte.