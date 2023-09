Berichten zufolge wurden in der Nähe der Krim und der russischen „Atomstadt“ Kurtschatow mindestens zwei UAVs abgefangen

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben die russischen Luftverteidigungssysteme in den frühen Morgenstunden des Montags einen ukrainischen Drohnenangriff in der Region Kursk, wo sich ein großes Atomkraftwerk befindet, und über dem Schwarzen Meer in der Nähe der Krim abgewehrt.

„Heute, gegen 1 Uhr morgens Moskauer Zeit, wurde ein Versuch des Kiewer Regimes, einen Terroranschlag mit zwei Flugzeug-UAVs auf Objekte in der Russischen Föderation durchzuführen, vereitelt.“ Das teilte das Ministerium am Montag in einer kurzen Erklärung auf seinem offiziellen Telegram-Kanal mit.

Eine der Drohnen war „in der Luft über dem Schwarzen Meer nahe der Halbinsel Krim zerstört“ während das zweite UAV irgendwo abgeschossen wurde „über dem Gebiet der Region Kursk“ Nach Angaben des Ministeriums wurden am Boden keine Verluste oder Schäden gemeldet.









Während das Militär nicht näher erläuterte, wo genau die Drohnen abgefangen wurden, berichteten mehrere Zeugen, sie hätten mutmaßlichen Luftverteidigungsbeschuss in der Stadt Kurtschatow gehört.

Das Industriezentrum in der Nähe des Kernkraftwerks Kursk wurde letzte Woche mehrfach angegriffen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Kursk, Roman Starovoyt, löste eine ukrainische Drohne am Sonntag zuvor einen Brand in einem Nichtwohngebäude in der Stadt aus. Auch Kurtschatow wurde am Freitag von einem unbemannten Flugzeug angegriffen.

Russische Beamte haben Kiew beschuldigt, Sabotageakte gegen wichtige Infrastrukturstandorte des Landes, darunter Atomkraftwerke, geplant zu haben. Die russischen Grenzregionen Kursk, Brjansk und Belgorod sowie die Krim waren häufig Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.