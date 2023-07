Ein russischer General, der für die in der Südukraine kämpfenden Streitkräfte verantwortlich ist, wurde seines Amtes enthoben, nachdem er sich über die Probleme seiner Truppen geäußert hatte. Dieser Schritt spiegelte neue Risse in der Militärführung nach einer kurzen Rebellion des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin wider.

Generalmajor Iwan Popow, Kommandeur der 58. Armee in der Region Saporischschja, die einen Schwerpunkt der ukrainischen Gegenoffensive darstellt, sagte in einer am Mittwochabend an seine Truppen gerichteten Audioerklärung, dass er nach einem Treffen mit der Militärspitze entlassen worden sei was er als „heimtückischen“ Dolchstoß in den Rücken der russischen Streitkräfte in der Ukraine bezeichnete.

Popov sagte, die Militärführung sei verärgert über seine offene Rede über die Herausforderungen, mit denen seine Streitkräfte konfrontiert seien, insbesondere über den Mangel an Radargeräten zur Verfolgung feindlicher Artillerie, was zu massiven russischen Verlusten geführt habe.

„Die obersten Beamten sahen in mir offenbar eine Bedrohung und erließen umgehend einen Befehl, mich loszuwerden, der innerhalb eines Tages vom Verteidigungsminister unterzeichnet wurde“, sagte er.

„Dem ukrainischen Militär ist es nicht gelungen, die Verteidigung unserer Armee zu durchbrechen, aber der Oberbefehlshaber hat uns in den Rücken geschlagen und die Armee in diesem schwierigsten Moment auf verräterische und feige Weise enthauptet.“

Popov, der den Rufnamen „Spartacus“ verwendet, sprach seine Truppen in der Audiobotschaft von Andrei Gurulev, einem pensionierten General, der in der Vergangenheit die 58. Armee befehligte und derzeit als Gesetzgeber fungiert, mit „meine Gladiatoren“ an.

Die 58. Armee besteht aus mehreren Divisionen und kleineren Einheiten.

Weniger starrer Anführer

Der 48-jährige Popov, der vom Zugführer zum Anführer einer großen Gruppe von Streitkräften aufgestiegen ist, hat seine Soldaten ermutigt, sich bei Problemen direkt an ihn zu wenden – ein lockerer Ansatz, der in scharfem Kontrast zum strengen formalen Befehlsstil des russischen Militärs steht.

Ein Banner, auf dem zwei Frauen zu sehen sind, die eine Flagge der Sowjetunion halten und auf der steht: „Für das starke Russland!“ war am Dienstag an der Außenseite eines Wohngebäudes am Stadtrand von Moskau zu sehen. (AFP/Getty Images)

Russische Militärblogger sagen, er sei weithin dafür bekannt, unnötige Verluste zu vermeiden – im Gegensatz zu vielen anderen Kommandeuren, die bereit waren, ihre Soldaten zu opfern, um über Erfolge zu berichten.

„Ich befand mich in einer schwierigen Situation mit der obersten Führung, als ich entweder schweigen und mich wie ein Feigling verhalten musste, indem ich sagte, was sie hören wollten, oder die Dinge beim Namen nennen musste“, sagte Popov.

„Ich hatte nicht das Recht, für dich und unsere gefallenen Kameraden zu lügen.“

Viele Militärblogger argumentierten, dass Popovs Entlassung die Truppenmoral in einer Zeit unerbittlicher ukrainischer Angriffe untergraben habe.

Ein Blogger, Vladislav Shurygin, sagte, es sei ein „furchtbarer Schlag für die gesamte Armee“, während ein anderer, Roman Saponkov, es als „monströsen Terroranschlag gegen die Moral der Armee“ beschrieb.

Andrei Turtschak, der erste stellvertretende Sprecher des Oberhauses des Parlaments und Vorsitzender der wichtigsten Kremlpartei „Einiges Russland“, unterstützte den General entschieden und sagte, dass „das Mutterland das kann“, was ein Zeichen dafür ist, dass viele in der russischen Beamtenschaft Popows Kritik an der Militärführung teilen Seien Sie stolz auf solche Kommandeure.

Ruft dazu auf, sich Popovs Bedenken anzuhören

Andrei Kartapolov, ein pensionierter General, der den Verteidigungsausschuss im Unterhaus leitet, sagte ebenfalls, das Verteidigungsministerium solle sich mit den von Popov aufgeworfenen Fragen befassen.

Die Nachricht von Popovs Entlassung verstärkte den Schlag, den die russischen Truppen erlitten, als ein weiterer hochrangiger Offizier, Generalleutnant Oleg Tsokov, am Dienstag durch einen ukrainischen Raketenangriff getötet wurde.

Am Mittwoch wurden ukrainische Streitkräfte dabei beobachtet, wie sie Raketen auf russische Stellungen in der Nähe von Bachmut in der Ukraine abfeuerten. (Roman Chop/The Associated Press)

Popovs Äußerungen über die Notwendigkeit, seine erschöpften Truppen, die seit Anfang Juni gegen die ukrainische Gegenoffensive kämpfen, zu wechseln, verärgerten Berichten zufolge Generalstabschef General Valery Gerasimov, der sie als panisch abtat und umgehend seine Entlassung anordnete.

In einem vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Video wurde Gerasimov am Montag bei einem Treffen mit Militäroffizieren gezeigt. Dies war das erste Mal seit dem gescheiterten Aufstand Prigoschins im vergangenen Monat, der seinen Sturz gefordert hatte.

Der durch Popows Entlassung ausgelöste Aufruhr könnte die Position Gerassimows weiter untergraben, der wegen seines Verhaltens bei den Kämpfen in der Ukraine auf breite Kritik stößt.

Der kremlfreundliche Politologe Sergej Markow bemerkte, dass Popows Aussage die Kritik Prigoschins an den Spitzenpolitikern widerspiegelte.

Er fügte jedoch hinzu, dass die Aussage des Generals keine Rebellion sei, sondern ein Aufruf zum Eingreifen des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

„Solche öffentlichen Auseinandersetzungen an der Spitze der russischen Armee sind keine Machtdemonstration“, sagte er.

Während des Juniaufstands, der weniger als 24 Stunden dauerte, fegten Söldner der Wagner-Gruppe Prigoschins schnell durch die südrussische Stadt Rostow am Don und eroberten dort das Militärhauptquartier, ohne einen Schuss abzufeuern, bevor sie bis auf etwa 200 Kilometer an Moskau heranfuhren.

Prigozhin rief seine Söldner in ihre Lager zurück, nachdem er einen Deal zur Beendigung des Aufstands im Gegenzug für eine Amnestie für ihn und seine Söldner abgeschlossen hatte.

Der Aufstand stellte die größte Bedrohung für Putin in seinen mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht dar und beeinträchtigte seine Autorität erheblich.