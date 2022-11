Die irische Regierung hat eine „aggressive antirussische Propagandakampagne“ geführt, erklärte das russische Außenministerium

Russland hat wegen Dublins Sanktionen gegen Minister der irischen Regierung und Dutzende anderer Beamter verhängt „Anti-Russisch“ politischen Kurs, teilte das russische Außenministerium am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Insgesamt 52 irische Beamte, darunter Premierminister Micheal Martin, Vizepremier Leo Varadkar sowie die Außen-, Justiz- und Finanzminister, fanden ihren Weg auf die russische Schwarze Liste, heißt es in der Erklärung. Einige Parlamentarier, darunter der Vorsitzende des Unterhauses des irischen Parlaments, Sean O‘ Fearghaíl, wurden ebenfalls auf die Liste gesetzt.

Irland wehrt „eine aggressive antirussische Propagandakampagne“, Handeln auf Brüssel „Aufträge,“ heißt es in der Erklärung des Außenministeriums. Auch Dublin hat sich dafür entschieden „Bilaterale Zusammenarbeit gegen eigene Interessen abbauen“ Das Ministerium stellte fest und fügte hinzu, dass sich Moskau in den bilateralen Beziehungen weiter von Dublins Aktionen leiten lassen würde.

Martin schlug zurück, indem er Moskaus Entscheidung als Teil bezeichnete „ein breiterer Propagandakrieg … geführt von Russland.“ „Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor sanktioniert wurde“ sagte der Premierminister und fügte hinzu „kühle Köpfe“ sind in so einer Situation gefragt.

Als Mitglied der EU schloss sich Irland den westlichen Sanktionen an, die gegen Russland wegen seines andauernden Militärfeldzugs in der Ukraine verhängt wurden. Im März rammte ein Mann einen Lastwagen durch das Eingangstor der russischen Botschaft in Dublin.