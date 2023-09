Die Nobelstiftung hob ihre Entscheidung auf, Botschafter autoritärer Staaten, die am Krieg in der Ukraine beteiligt waren, zu ihrer jährlichen Preisverleihung einzuladen, nachdem Kiew und andere europäische Hauptstädte dies verurteilt hatten.

In einer Erklärung vom Samstag räumte der schwedische Trust ein, dass seine Politik, Botschafter aus allen Ländern „im Einklang mit der bisherigen Praxis“ einzuladen, „starke Reaktionen hervorgerufen“ habe.

Angesichts der zunehmenden Verurteilung, auch seitens der schwedischen Regierung, werden die Organisatoren „beschließen, die Ausnahme von der regulären Praxis des letzten Jahres zu wiederholen – das heißt, die Botschafter Russlands, Weißrusslands und Irans nicht zur Nobelpreisverleihung in Stockholm einzuladen.“ .“ Ihre Einladung zu einer parallelen Zeremonie in Oslo bleibe jedoch bestehen, hieß es weiter.

Der schwedische Premierminister Ulf Kristersson sagte diese Woche, er sei „sehr überrascht“, dass Moskaus Gesandter zu den Preisverleihungen eingeladen sei, und dass er nicht die gleiche Entscheidung getroffen hätte. Vertreter der wichtigsten politischen Parteien Schwedens kündigten an, die Veranstaltung zu boykottieren.

Oleg Nikolenko, ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, warnte, dass die ursprüngliche Entscheidung Russland ermutigen und das „Gefühl der Straflosigkeit“ im Kreml stärken würde.

Weißrussland hat seine Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine erklärt und sein Territorium als Abschussrampe für Angriffe zur Verfügung gestellt, während der Iran Drohnen an Moskau geliefert hat, um sein erschöpftes Militärarsenal aufzufüllen.

Am Freitag erklärte das russische Justizministerium den Friedensnobelpreisträger von 2021, Dmitri Muratow, im Rahmen seines anhaltenden Vorgehens gegen die freie Presse und die Zivilgesellschaft zum „ausländischen Agenten“. Der prominente Journalist und ehemalige Herausgeber der verbotenen liberalen Zeitung Nowaja Gaseta war bereits vor Beginn der umfassenden Invasion der Ukraine vom Kreml gelobt worden.

Dutzende europäische Politiker und Europaabgeordnete unterzeichneten letztes Jahr einen offenen Brief, in dem sie die Nobelstiftung aufforderten, angesichts der russischen Aggression den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für einen Friedensnobelpreis in Betracht zu ziehen.