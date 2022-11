Russland und Ukraine: Auf dem Weg zu einer „Drohnenarmee“

Stand: 21.11.2022 06:34 Uhr

Russland und die Ukraine setzen im Krieg auf den Einsatz von Drohnen: vom Kleinflugzeug bis zur Hightech-Kampfdrohne. Der Trend zeigt sich auch in Entwicklungsländern – und in den Auftragsbüchern der Industrie.

Von Norbert Hahn, ARD Studio Nairobi, derzeit Kiew

Oleksander ist ein ukrainischer Soldat und war kürzlich an der Front. Jetzt hält er einen Joystick in der Hand und schwebt auf dem Computerbildschirm über trockene Wiesen und durch offene Scheunentore. Das Ziel: zu lernen, wie man die Drohne im Kampfgebiet fliegt.

„Es geht um die Aufklärung feindlicher Stellungen und um die Artillerie mit Koordinaten zu versorgen“, sagt Oleksander. „Früher hat man die Einschläge mit Ferngläsern beobachtet und korrigiert. Heute ist Krieg modern. Ohne Drohnen geht es nicht mehr.“

Kurz nachdem dieses Bild aufgenommen wurde, feuerte diese Drohne auf ein Gebäude in Kiew, Ukraine. Es handelte sich wahrscheinlich um eine im Iran hergestellte Kampfdrohne. Bild: picture alliance/dpa/AP

Dutzende von Drohnenschulen

Tausende Drohnenpiloten wurden seit April an dieser Drohnenschule in der Nähe von Kiew und an 16 weiteren im ganzen Land ausgebildet. Die Einrichtungen sind nach dem Programm „Armee der Drohnen“ benannt, das Präsident Wolodymyr Selenskyj kurz nach der russischen Invasion gestartet hat.

Drohnen spionieren den Feind aus, warnen die eigenen Truppen vor Hinterhalten, helfen der Artillerie oder werfen – oft ergänzt durch selbstgebaute Geräte – kleine Sprengkörper in die Schützengräben des Feindes.

Die Sprengwirkung mag begrenzt sein, aber dennoch: „Die Menschen, die in den Schützengräben sitzen, können keine Routine entwickeln, weil sie immer Angst haben, getroffen zu werden“, sagt Militärexperte Gustav Gressel. „Das zermürbt langsam die Moral der dort eingesetzten Truppen.“

Eigene Produktion im Aufbau

Doch die Ukraine setzt längst nicht mehr nur auf die Kleinflugzeuge aus den Kaufhausregalen, von denen viele inzwischen gespendet oder per Crowdfunding beschafft werden. So konnten sie in einer frühen Kriegsphase die türkische Kampfdrohne Bayraktar TB2 einsetzen. Südlich von Kiew soll eine eigene Produktionsstätte für die Herstellung und Wartung von Bayraktar-Drohnen errichtet werden.

Es kann eine Waffenlast von 150 Kilogramm tragen und kann mit verschiedenen Ausrüstungssets ausgestattet werden. Sie wurde in mehr als einem Dutzend Ländern zum Kassenschlager der Türkei – und 2020 zu einer wichtigen Waffe im Verlauf des Krieges zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Russland kauft im Iran ein

Natürlich ist auch Russland im Drohnenrennen mit von der Partie, hat aber Nachholbedarf. So kam es, dass Moskau nun massenhaft Drohnen im Iran kauft, vor allem sogenannte „Kamikaze-Drohnen“ der Shahed-Serie, die einen relativ kleinen Sprengkopf tragen und sich auf programmierte Ziele stürzen. Medienberichten zufolge will Russland nun selbst eine Produktionsstätte für Shahed-Drohnen aufbauen – ein entsprechendes Abkommen sei zwischen Moskau und Teheran geschlossen worden, schreibt die Washington Post unter Berufung auf Geheimdienstinformationen.

Israel gehört zu den Pionierländern dieses Waffentyps, wo die ursprüngliche Form offenbar erstmals 1980 entwickelt wurde. Israel und die USA setzen zunehmend auf Drohnen, die im Schwarm abgeschossen werden können, andere passen in einen Rucksack. Manche suchen ihr Ziel selbstständig, andere werden ferngesteuert.

Der Vorteil: einfache Steuerung

Nahezu die gesamte Bandbreite an Drohnen-Kategorien ist derzeit im Krieg zwischen der Ukraine und Russland im Einsatz zu sehen. „Viele Drohnen sind einfach zu steuern und werden in Zukunft immer autonomer vom Menschen. Es ist klar, dass sie die Kriegsführung der Zukunft mitbestimmen werden“, sagt Yehor Nikolaiev, Leiter der Kiewer Drohnenschule „Army of Drones“. .

Schon jetzt spielen sie eine wichtige Rolle im Geschäft von Rüstungsunternehmen – laut Prognosen von Marktforschern könnte sich der Umsatz mit Militärdrohnen weltweit bis zum Ende des Jahrzehnts auf rund 30 Milliarden Dollar verdreifachen.

Hersteller und Zulieferer globalisieren sich

Wie sehr sich die im Vergleich zu Kampfjets billigen Drohnen nun in ärmeren Ländern ausbreiten, wie neue Zulieferländer ihr Geschäft machen und wie Hersteller und Zulieferer globalisieren, der verheerende Bürgerkrieg im ostafrikanischen Äthiopien ist aktuell ein gutes Beispiel: Die türkische TB2-Drohne hatte der äthiopischen Regierung geholfen, den Truppenvormarsch aus dem rebellischen Norden in Richtung Hauptstadt zu stoppen, aber auch auf feindliche zivile Ziele zu schießen.

Dann fand der Westen heraus, dass die türkischen Drohnen wichtige kanadische und österreichische Komponenten enthielten – die beiden Länder verboten den Export, weil der Westen nicht mehr in den Verdacht geraten wollte, das Blutbad überhaupt erst ermöglicht zu haben.

Dennoch setzt Äthiopiens Militär weiterhin Kampfdrohnen ein, vermutlich auch chinesischer und iranischer Bauart. Städte in der westlichen Region Oromia, wo die Rebellengruppe „Oromo Liberation Army“ gegen die Regierung kämpft, wurden in den vergangenen Tagen beschossen. Der Gefahr aus der Luft gegen zivile Ziele können die Aufständischen nicht entgegenwirken.

Und so reagierten sie vergangene Woche brutal mit eigenen Mitteln auf die Hightech-Gewalt aus der Luft: Sie töteten nach eigenen Angaben zwei Piloten von Kampfdrohnen in ihrem Hotel in Addis Abeba.