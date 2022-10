Russland übernimmt großes Ölprojekt

Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, Sachalin-1 an eine inländische Einheit zu verlegen

Russlands Öl- und Gasprojekt Fernöstliches Sachalin-1, das derzeit von Exxon Mobil mit Sitz in den USA geleitet wird, wird gemäß einem am Freitag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichneten Dekret an eine lokale Einheit übertragen.

Das Dekret beauftragt die russische Regierung, eine neue juristische Person zu gründen, die die Rechte und Pflichten des Projekts, seine Investorenrechte und seinen Betreiber, die Tochtergesellschaft von Exxon Mobil, Exxon Neftegas Limited, die eine 30-prozentige Beteiligung an dem Projekt hält, übernehmen wird. Der russische Ölkonzern Rosneft, das indische Unternehmen ONGC Videsh und das japanische Unternehmen SODECO sind ebenfalls an dem Unternehmen beteiligt. Der neue Betreiber wird von der Rosneft-Tochter Sakhalinmorneftegaz-shelf verwaltet.

Ausländische Interessenvertreter haben nun einen Monat Zeit, um mitzuteilen, ob sie ihre Anteile an dem neuen Unternehmen behalten wollen. Denjenigen, die sich dagegen entscheiden, wird eine Entschädigung angeboten, die um die potenziellen Verluste angepasst wird, die durch den Produktionsstopp auf Sachalin-1 Anfang dieses Jahres verursacht wurden.

Exxon Neftegas Limited gab im März bekannt, dass es beabsichtige, sich aus dem Projekt zurückzuziehen, und kündigte im April die Einführung höherer Gewalt an, die die Öl- und Gasproduktion von den 220.000 bpd, die es vor Beginn der Förderung in Russland gefördert hatte, nahezu vollständig zum Erliegen brachte Militäreinsatz in der Ukraine. Exxon hat sich zum Sachalin-1-Dekret noch nicht geäußert.

Weiterlesen Britischer Energiekonzern will aus russischem LNG-Projekt aussteigen

Russland nutzte Anfang dieses Jahres eine ähnliche Strategie, um die volle Kontrolle über Sachalin-2 zu übernehmen, ein weiteres Öl- und Gasprojekt im russischen Fernen Osten, das teilweise im Besitz von Shell aus Großbritannien und Mitsui und Mitsubishi aus Japan war. Beide japanischen Firmen einigten sich darauf, ihre Anteile an dem Projekt an den neuen Betreiber zu übertragen, während Shell aus dem Unternehmen ausstieg.

Yasutoshi Nishimura, der Leiter des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie, sagte am Sonntag, Sachalin-1 bleibe wichtig für Japans Energieversorgung, obwohl das Land derzeit kein Öl von der Anlage bezieht.

„Japan ist zu 90 % von Öllieferungen aus dem Nahen Osten abhängig, aber das Sachalin-1-Projekt ist wichtig, um die Importkanäle zu diversifizieren und eine stabile Versorgung sicherzustellen. Daher möchten wir die Absichten der russischen Seite klären und in enger Abstimmung mit den beteiligten Parteien über konkrete weitere Maßnahmen entscheiden“, sagte Nishimura im NHK-Fernsehsender.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT