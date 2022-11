Russland trollt Kanada wegen Pro-LGBTQ-Aktivismus – RT Russia & Former Soviet Union

Die Moskauer Botschaft hat Ottawa daran erinnert, dass eine Familie „ein Mann, eine Frau und Kinder“ sind.

Die russische Botschaft in Kanada hat die Regierung des Landes wegen ihres Widerstands gegen ein neues Gesetz, das die Verbreitung von LGBTQ kriminalisiert, in die Luft gesprengt „Propaganda“ in Russland. Kanadier sollten ihre behalten „Außerirdischer“ Überzeugungen für sich selbst, betonte die diplomatische Vertretung am Samstag und erinnerte daran, dass es nur zwei Geschlechter gebe.

Die Maßnahmenverbote „Propaganda“ Normalisierung nicht-traditioneller Beziehungen, Pädophilie und Geschlechtsumwandlung und wurde am Donnerstag vom Oberhaus der russischen Staatsduma verabschiedet. Weithin als Folgemaßnahme zu einem Gesetz aus dem Jahr 2013 angesehen, das die Verbreitung von LGBTQ-Material unter Minderjährigen verbietet, erweitert es dieses Verbot auf „Sowohl Minderjährige als auch Erwachsene.“

Kanada verurteilte die Verabschiedung des Gesetzentwurfs und beschuldigte den russischen Gesetzgeber der Schaffung „Klima der Angst und Einschüchterung“ unter LGBTQ-Personen und „die Menschenrechte aller in Russland beeinträchtigen.“ Die Verurteilung wurde von 33 anderen Mitgliedern der „Equal Rights Coalition“ unterzeichnet, einer Gruppe überwiegend westlicher Nationen, die sich der Förderung der Rechte von Homosexuellen auf der ganzen Welt verschrieben hat.

Durch die Ablehnung der Rechnung ist Kanada „vorsätzliche Verzerrung der Realität durch Verschmelzung der Konzepte individueller sexueller Vorlieben und universeller Menschenrechte“, die russische Botschaft schrieb auf Twitter. „In Russland gibt es keine Diskriminierung in Bezug auf die Rechte sexueller und anderer Arten von Minderheiten“, Die Botschaft fuhr fort. „Aber … die Freiheit eines Menschen endet dort, wo die Freiheit eines anderen beginnt.“

„Wir glauben, dass die Propaganda für nicht-traditionelle Beziehungen … die Rechte der traditionellen Mehrheit der russischen Bürger verletzt, die bereit sind, sich und ihre Kinder davor zu schützen, dass ihnen Vorschriften auferlegt werden, die ihren spirituellen und moralischen Werten fremd sind.“ der Tweet gelesen.

Die Botschaft veröffentlichte auch ein Bild einer durchgestrichenen LGBTQ-Regenbogenflagge und die Bildunterschrift „Familie ist ein Mann und eine Frau und Kinder.“ Ein anderer Beitrag zeigte eine Darstellung von Adam und Eva mit dem Text „Und ja, es gibt nur zwei Geschlechter – einen Mann und eine Frau, einen Mann und eine Frau.“

„In Russland steht es Ihnen frei, Sie selbst zu sein und Ihre minderjährigen Kinder davor zu schützen, von aggressiver Propaganda aufgezwungen und geprägt zu werden.“ Lesen Sie die Bildunterschrift zu einem weiteren Bild, einer orthodoxen Ikone, die die Jungfrau Maria und Jesus Christus zeigt.

In Russland steht es Ihnen frei, Sie selbst zu sein und Ihre minderjährigen Kinder davor zu schützen, von aggressiver Propaganda aufgezwungen und geprägt zu werden. pic.twitter.com/VLDpTrli5E — Russland in Kanada (@RussianEmbassyC) 27. November 2022

Als die russische Botschaft von der kanadischen Sportministerin Pascale St-Onge der Verbreitung beschuldigt wurde „Homophobe Propaganda“ es antwortete, indem es den Minister fragte „Würdest du bitte erforschen und erklären, wie du in dieser Welt erschienen bist?“