Nächsten Abschnitt überspringen Die Ukraine meldet in diesem Jahr die größten Drohnen- und Artillerieangriffe Russlands

Die Ukraine sagte, Russland habe in den letzten 24 Stunden mehr als 100 Siedlungen beschossen und Drohnenangriffe gegen sie gestartet – mehr als an jedem anderen Tag bisher in diesem Jahr.

„In den letzten 24 Stunden hat der Feind 118 Siedlungen in zehn Regionen angegriffen. Das ist die höchste Anzahl an Städten und Dörfern, die seit Jahresbeginn angegriffen wurden“, sagte der ukrainische Innenminister Igor Klymenko in einem Beitrag in den sozialen Medien .

Bei nächtlichen Angriffen in der nordöstlichen Region Charkiw kam nach Angaben örtlicher Beamter mindestens eine Person ums Leben, eine weitere Person wurde in der südlichen Region Cherson getötet. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südliche Stadt Nikopol soll ebenfalls eine 59-jährige Frau getötet worden sein.

Nach Angaben der Ukraine werden 275 Kinder aus zehn Orten in und um Kupjansk evakuiert, das weniger als acht Kilometer (fünf Meilen) von der Frontlinie entfernt liegt.

Seit Beginn seiner Offensive im vergangenen Februar hat Moskau Millionen Artilleriegeschosse auf ukrainische Städte und Dörfer entlang der Frontlinien abgefeuert. Mehrere Siedlungen im Osten des Landes wurden in Schutt und Asche gelegt.