Russland stockt Devisenreserven auf — RT Business News

Nach Angaben der Zentralbank nähern sich die Bestände des Landes 600 Milliarden Dollar

Die russischen Devisenreserven sind letzte Woche um 3,1 Milliarden Dollar gestiegen, teilte die Bank of Russia am Donnerstag mit.

Die Bestände beliefen sich auf 597,7 Milliarden US-Dollar, nachdem sie in der Woche bis zum 27. Januar um 0,5 % gestiegen waren, was auf eine positive Neubewertung der Währungen zurückzuführen war, berichtete die Zentralbank in ihrem regelmäßigen Update. Am 20. Januar beliefen sich Russlands Devisenreserven auf insgesamt 594,6 Milliarden Dollar.

Russlands internationale Reserven, bei denen es sich um hochliquide ausländische Vermögenswerte handelt, die von der Bank of Russia und der Regierung des Landes gehalten werden, bestehen aus monetärem Gold, Sonderziehungsrechten (SZR) beim IWF und im Land gehaltenen Fremdwährungen.

Etwa die Hälfte der Bestände wurde Anfang März im Rahmen von Anti-Russland-Sanktionen im Ukraine-Konflikt von westlichen Zentralbanken eingefroren. Zusätzlich zum Einfrieren der Gelder verboten westliche Länder Operationen im Zusammenhang mit ihrer Verwaltung.

Die verbleibenden Bestände bestehen aus Gold und Fremdwährungen, die im Land gehalten werden, sowie aus chinesischen Yuan-Vermögenswerten. Vor dem Konflikt hatten Russlands Devisenreserven einen historischen Höchststand von 643,2 Milliarden Dollar erreicht.

