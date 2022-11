Russland steigert Kraftstoffexporte nach China — RT Business News

Sowohl LNG- als auch Öllieferungen haben seit Anfang des Jahres stark zugenommen, wie Daten des chinesischen Zolls zeigen

Die russischen Lieferungen von Gas und Öl nach China sind von Januar bis Oktober dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 deutlich gestiegen, berichtete die Allgemeine Zollverwaltung Chinas am Sonntag.

Laut seinen Daten stiegen die Lieferungen von verflüssigtem Erdgas (LNG) jährlich um 32 % auf 4,98 Millionen Tonnen. In Dollar ausgedrückt betrug der Anstieg 157 % und überstieg 5,3 Milliarden US-Dollar. Russland ist derzeit Chinas viertgrößter LNG-Lieferant nach Australien, Katar und Malaysia. Während die Daten zeigen, dass Chinas Importe des Kraftstoffs aus Katar in den ersten zehn Monaten des Jahres ebenfalls zugenommen haben, sind die Lieferungen sowohl aus Australien als auch aus Malaysia zurückgegangen.

Während die Zollbehörde derzeit das physische Volumen der chinesischen Pipeline-Gasimporte nicht auflistet, zeigen ihre Daten, dass der Wert der Pipeline-Gasströme aus Russland im Zeitraum Januar bis Oktober 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um 182 % auf 3,1 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Damit ist Russland nach Turkmenistan (8,23 Milliarden US-Dollar) der zweitgrößte Lieferant von Pipeline-Gas für die asiatische Nation.

Chinas Ölimporte aus Russland stiegen in diesem Zeitraum ebenfalls stark an und stiegen um etwa 9,5 % auf 71,97 Millionen Tonnen. Die Auslieferungen stiegen um 53 % auf 49,19 Milliarden US-Dollar. Wie aus den veröffentlichten Daten hervorgeht, war Russland sowohl im Oktober als auch im September Chinas zweitgrößter Öllieferant. Saudi-Arabien bleibt führend, nachdem es von Januar bis Oktober 73,76 Millionen Tonnen des Treibstoffs für 55,5 Milliarden US-Dollar an China verkauft hat.

China hat die Energieimporte aus Russland angekurbelt, nachdem es die Rabatte genutzt hatte, die Moskau Anfang dieses Jahres angeboten hatte, um Käufer für russisches Öl und Gas zu gewinnen. Dies geschah, als viele traditionelle Importeure angesichts der ukrainebezogenen westlichen Sanktionen begannen, Lieferungen aus dem Land zu meiden.

