Nächsten Abschnitt überspringen Laut Großbritannien stehen die Russen in der Region Cherson unter Druck

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sind die russischen Invasionstruppen in der Ukraine in der südlichen Region Cherson am Fluss Dnipro zunehmend unter Druck geraten.

Dem Update zufolge hat der stellvertretende Befehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Generaloberst Michail Teplinsky, persönlich das Kommando über die Militärgruppe am Fluss Dnipro übernommen.

Teplinsky sei für den relativ erfolgreichen Rückzug Russlands auf das Ostufer des Dnipro im November 2022 verantwortlich. Dort sei es in den letzten Wochen aufgrund ukrainischer Versuche, den Russen die Kontrolle zu entreißen, zu verstärkten Kämpfen gekommen, hieß es weiter.

„Teplinskys Ernennung ist wahrscheinlich ein Hinweis auf einen erhöhten Druck auf die russischen Streitkräfte, die das Gebiet verteidigen“, heißt es in der Geheimdienstaktualisierung.

Die Abwehr ukrainischer Angriffe über den Dnipro hinweg und die Kontrolle des besetzten Gebiets hätten für die russischen Streitkräfte nach wie vor hohe Priorität, heißt es in dem Update.