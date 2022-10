Russland stationiert neuen Militärsatelliten

Eine Angara-1.2-Rakete hat einen Kommunikationssatelliten für das russische Militär in die Umlaufbahn gebracht

Ein klassifizierter Militärsatellit mit der Bezeichnung Kosmos-2560 wurde am Samstagabend um 22:55 Uhr Moskauer Zeit (7:55 GMT) vom Militärkosmodrom Plesetsk in der nördlichen Region Archangelsk in Russland gestartet.

Gestartet auf der kleinsten Trägerrakete der Angara-Familie, dem Raumschiff „Orbit erfolgreich erreicht“ kurz darauf, Aufbau einer Funkverbindung mit dem Mission Control Center und Meldung aller funktionierenden Systeme nach dem Einsatz, teilte das Verteidigungsministerium in einer kurzen Erklärung mit.

„Kampfmannschaften der Weltraumstreitkräfte der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte haben einen erfolgreichen Start der Trägerrakete der leichten Klasse Angara-1.2 mit einem Raumschiff für das russische Verteidigungsministerium vom staatlichen Testkosmodrom Plesetsk durchgeführt.“ sagte das Ministerium.

Das russische Militär sagte, die Nutzlast habe die Bezeichnung Kosmos-2560, teilte aber keine Einzelheiten über die Mission oder die technischen Fähigkeiten des Satelliten mit. Ein ähnlich geheimer Start der Angara-1.2 mit einem anderen Militärsatelliten wurde bereits im April von Plesetsk aus durchgeführt.