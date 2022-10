Russland setzt den in der EU festgenommenen Gouverneurssohn auf die Fahndungsliste – RT Russia & Former Soviet Union

Ein Moskauer Gericht hat die Verhaftung von Artjom Uss angeordnet, dem Sohn von Alexander Uss, dem Gouverneur der russischen Region Krasnojarsk. Gerichtsakten zufolge wurde die Entscheidung in Abwesenheit getroffen, und er wurde auf eine Fahndungsliste gesetzt.

Uss wurde letzte Woche in Italien auf Ersuchen der USA wegen angeblicher Beteiligung daran festgenommen, Moskau dabei zu helfen, westliche Sanktionen zu umgehen.

Artem Uss wurde wegen groß angelegter Geldwäsche als Mitglied einer organisierten kriminellen Gruppe angeklagt. Die Höchststrafe für ein solches Vergehen beträgt sieben Jahre Gefängnis.

Uss wurde auch in die Datenbank der gesuchten Personen auf der Website des russischen Innenministeriums aufgenommen.

Moskau kann nun seine Auslieferung von Italien verlangen, da der 40-Jährige sich geweigert hatte, in die USA überstellt zu werden.









Die US-Behörden gaben zuvor bekannt, dass gegen Uss und vier weitere russische Staatsangehörige Anklage erhoben worden sei. Es wird behauptet, dass sie Teil einer Käufergruppe waren „Fortschrittliche Halbleiter und Mikroprozessoren, die in Kampfflugzeugen, Raketensystemen, intelligenter Munition, Radar und Satelliten verwendet werden“ und verkaufte sie dann über eine in Deutschland ansässige Briefkastenfirma an sanktionierte russische Unternehmen.

Nach Angaben der USA war die Ausrüstung in die Hände der russischen Verteidigungsindustrie gelangt und wurde angeblich später in russischer Hardware gefunden, die in der Ukraine zurückgelassen worden war.

Uss und seine Mitarbeiter wurden auch beschuldigt, Hunderte Millionen Barrel sanktioniertes Öl aus Venezuela an Kunden in China und Russland geschmuggelt zu haben, darunter an einen Aluminiummagnaten, der von Washington auf die schwarze Liste gesetzt wurde.

Gouverneur Alexander Uss reagierte auf die Verhaftung seines Sohnes und die Anklagen „Politische Untertöne sind in diesen Anschuldigungen offensichtlich.“ Er wies darauf hin, dass die Waren auf der ganzen Welt frei gekauft und verkauft würden und die USA damit Probleme hätten „Einfach, weil es zum Wohle Russlands getan wird.“