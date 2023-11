Russland setzt auf Rückkäufe, um in der Ukraine stationierte Truppen zu versorgen: WSJ | Nachrichten zum Russland-Ukraine-Krieg

Das Wall Street Journal berichtet, dass Russland Exportbeschlagnahmungen und Rückkäufe durchführt, um sein erschöpftes Waffenarsenal aufzustocken, während es seine Invasion in der Ukraine fortsetzt.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal versucht Russland, Teile der Verteidigungssysteme zurückzubekommen, die es exportiert hatte, um seine Vorräte für die Invasion in der Ukraine aufzustocken.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Artikel berichtete die in den USA ansässige Zeitung – unter Berufung auf drei Personen mit Kenntnis der Begegnung –, dass russische Beamte im April Kairo besuchten und den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi aufforderten, mehr als 100 Triebwerke russischer Hubschrauber zurückzugeben.

Die Quellen behaupteten, Sisi habe grünes Licht gegeben und die Lieferungen würden voraussichtlich im Dezember beginnen.

Ein ägyptischer Regierungssprecher lehnte gegenüber dem WSJ eine Stellungnahme ab.

Al Jazeera war nicht in der Lage, die Behauptungen unabhängig zu überprüfen.

Kairo unterhält einige Waffenhandelsbeziehungen mit Russland, denen die USA zugestimmt haben.

Laut der Zeitung hat Moskau auch pakistanische, belarussische und brasilianische Beamte kontaktiert, um zu versuchen, Triebwerke und Transporthubschrauber zurückzuholen, die seine Streitkräfte zu Beginn des Krieges an die ukrainischen Verteidigungsanlagen verloren hatten.

„Russland hat Jahrzehnte damit verbracht, seinen Waffenhandel aufzubauen“, sagte eine Quelle laut WSJ. „Jetzt gehen sie heimlich zu ihren Kunden zurück und versuchen, das zurückzukaufen, was sie ihnen verkauft haben.“

Neben dem Rückkauf von Waffen soll Russland auch die heimische Produktion steigern.

Russische Beamte haben wiederholte Behauptungen des Westens zurückgewiesen, dass seine Vorräte schrumpfen würden, und es vermieden, Einzelheiten zu seinem Arsenal und seiner inländischen Produktion bekannt zu geben.

Der Krieg in der Ukraine begann am 24. Februar 2022 und forderte Zehntausende Todesopfer – hauptsächlich Soldaten auf beiden Seiten –, verwüstete das Land und führte zu einem historischen Tiefpunkt der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Westen und Moskau.

Der WSJ-Reporter Evan Gershkovich ist derzeit in Russland inhaftiert und wird der Spionage beschuldigt. Er und seine Zeitung bestreiten die Vorwürfe.

In seinem Bericht vom Mittwoch behauptete das WSJ außerdem, dass Russland mehr Munition von Partnern, darunter Nordkorea, erhalten habe – eine Behauptung, die Anfang des Monats von Südkorea aufgestellt und von Pjöngjang bestritten wurde.

Unterdessen ist Russland am Dienstag offiziell aus dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) ausgestiegen, einem internationalen Sicherheitspakt, der den Einsatz konventioneller Waffen einschränkt, mit der Begründung, die NATO-Erweiterung habe eine solche Zusammenarbeit unmöglich gemacht.

Was die Waffenlieferungen der Ukraine betrifft, sagen Militäranalysten, dass die Gegenoffensive Kiews bisher gescheitert sei, weil der Westen es versäume, Waffen effizient zu liefern.

„Strategische Ziele wurden in diesem Jahr nicht erreicht und es ist kaum möglich“, sagte Generalleutnant Ihor Romanenko, ehemaliger stellvertretender Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, gegenüber Al Jazeera.

Er machte die westlichen Verbündeten für monatelange Verzögerungen bei der Lieferung von Waffen und die Zurückhaltung bei der Lieferung anspruchsvollerer Waffen verantwortlich.