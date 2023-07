Das Land verfügt über riesige Reserven des Metalls, das für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge unerlässlich ist

Russland werde seinen inländischen Bedarf an Seltenerdmetallen bis 2030 vollständig decken, während der industrielle Bedarf an Lithium noch früher gedeckt werden soll, kündigte der stellvertretende russische Ministerpräsident Denis Manturov am Montag an.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Interfax wies er darauf hin, dass Russland über eines der größten Mineralvorkommen der Welt besitze, darunter seltene Erdmetalle.

„Wir sind nach China die zweitgrößte der Welt. „Die inländische Rohstoffbasis ist in der Lage, den aktuellen und zukünftigen Bedarf der russischen Industrie zu decken, unter anderem durch die Inbetriebnahme neuer Lagerstätten und den Aufbau des umfassendsten Kreislaufs der Rohstoffverarbeitung.“ sagte Manturov, der Leiter des russischen Ministeriums für Industrie und Handel.

Russland wird einen großen Schwerpunkt auf die Lithiumproduktion legen, da das Land bestrebt ist, einer der weltweit führenden Produzenten von Lithium zu werden „Weißes Gold“ Und „hat keine Probleme mit der Verarbeitung“ das Metall, so der Beamte.

Das Land verfüge über riesige Lithiumvorkommen, sagte Manturov und enthüllte Pläne, noch in diesem Jahr mit der Gewinnung des Minerals in mehreren Lagerstätten im fernöstlichen russischen Transbaikaliengebiet zu beginnen.

„Wir verfügen in mehreren Anlagen über die notwendigen Kapazitäten für die Lithiumverarbeitung. „Das Gesamtvolumen der Lithiumproduktion wird bis 2025 die Inlandsnachfrage vollständig decken und bis 2030 gleichzeitig sowohl den Inlandsbedarf als auch die Exporte decken.“ erklärte der stellvertretende Ministerpräsident.

Im April kündigte der Leiter der Metallurgieabteilung des russischen Industrie- und Handelsministeriums, Vladislav Vasiliyev, Pläne an, bis 2026 mit der ersten Produktion von Lithium-Rohstoffen zu beginnen.

WEITERLESEN:

Mexiko schneidet Ausländern sein „weißes Gold“ ab

„Wenn wir innerhalb von drei Jahren die volle Kapazität erreichen, sind wir nicht nur importunabhängig, sondern haben auch Überproduktionsmengen.“ er sagte.

Weltweit besteht eine wachsende Nachfrage nach Lithium, da es zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, die für die meisten Unterhaltungselektronikgeräte und Elektrofahrzeuge lebenswichtig sind. Darüber hinaus gilt Lithium als ein „Säule für eine Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe“ von den Vereinten Nationen entwickelt, da davon ausgegangen wird, dass dies die wichtigste Möglichkeit zur Energiespeicherung in den sauberen Stromnetzen der Zukunft sein wird.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT