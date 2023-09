RNach offiziellen Angaben hat Russland in der Nacht drei Seedrohnenangriffe auf die Krimbrücke abgewehrt. Die ukrainischen Marinedrohnen seien rechtzeitig in den Gewässern des Schwarzen Meeres entdeckt und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am frühen Samstagmorgen auf seinem Telegram-Kanal mit. Demnach ereignete sich der erste Angriff am späten Freitagabend, zwei weitere folgten am frühen Samstag Moskauer Zeit. Die Angaben konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Russland führt seit 18 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Rückeroberung der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim ist ein zentrales Ziel der ukrainischen Landesverteidigung. Die Brücke vom russischen Festland zur Krim ist für die Versorgung der Halbinsel sowie der russischen Truppen in der Südukraine von großer Bedeutung. Die Brücke wurde daher wiederholt von Kiew angegriffen.

Satellitenbildern zufolge sichert Russland einen Teil der Brücke mit einem Sperrfeuer von Schiffen. Beobachtern zufolge soll dies dem Schutz vor möglichen ukrainischen Angriffen mit Seedrohnen dienen.

Dänemark reduziert die Zahl russischer Diplomaten in Kopenhagen

Unterdessen will Dänemark zehn russische Diplomaten ausweisen. Wie das Außenministerium in Kopenhagen am Freitag mitteilte, soll die Zahl der Mitarbeiter der russischen Botschaft in Dänemark künftig der Zahl der Mitarbeiter der dänischen Botschaft in Moskau entsprechen. In der Botschaft in Kopenhagen sollen maximal fünf Diplomaten und 20 weitere Mitarbeiter arbeiten dürfen, hieß es.

Moskau betrachte die Entscheidung Dänemarks als „einen weiteren Ausdruck der feindseligen Haltung gegenüber unserem Land“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in einer Erklärung. Es würden nun „notwendige Konsequenzen“ gezogen, erklärte sie.

Überschattet vom anhaltenden Krieg begann am 1. September sowohl in der Ukraine als auch in Russland das neue Schuljahr. In der oft beschossenen ostukrainischen Stadt Charkiw versammelten sich aus Sicherheitsgründen Schulkinder in den U-Bahn-Stationen. Medien aus der Großstadt Krywyj Rih veröffentlichten Bilder von Erstklässlern im Luftschutzbunker.







Insgesamt habe das neue Schuljahr für rund 3,7 Millionen ukrainische Kinder und Jugendliche begonnen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Und der Tag wird kommen, an dem der 1. September in unserem ganzen Land friedlich und sicher sein wird“, versprach er.

Kremlchef Putin kündigt Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi an

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte an, dass er demnächst den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen möchte. „Bald werden wir Veranstaltungen haben und es wird ein Treffen mit dem Präsidenten der Volksrepublik China geben“, sagte Putin bei einem Treffen mit Kindern und Jugendlichen anlässlich des Schulbeginns.

Einen genauen Zeitpunkt für das Treffen mit Xi Jinping oder weitere Details nannte er nicht. Vor einigen Wochen hatte der Kreml jedoch bereits angekündigt, dass Putin im Oktober nach China reisen werde, wenn dort der Seidenstraßengipfel stattfinden soll.

Angesichts zunehmender Razzien gegen Kremlkritiker stufte Russland auch den Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow als „ausländischen Agenten“ ein. Der renommierte Journalist ist Chefredakteur des kremlkritischen Mediums Nowaja Gaseta, das im Ausland im Exil arbeitet. Für seinen mutigen Kampf für die Meinungsfreiheit wurde der 61-Jährige 2021 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.