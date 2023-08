Der zweitgrößte Ölexporteur der Welt hatte zuvor eine Produktionskürzung um 500.000 Barrel pro Tag angekündigt

Die russischen Ölproduzenten werden ihre Exporte ab September um 300.000 Barrel pro Tag (bpd) reduzieren, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Novak. Er sagte, dieser Schritt werde dazu beitragen, das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt sicherzustellen.

„Als Teil der Bemühungen, sicherzustellen, dass der Ölmarkt im Gleichgewicht bleibt, wird Russland seine Öllieferungen im September weiterhin freiwillig reduzieren, dieses Mal um 300.000 bpd, und die Exporte in die Weltmärkte um diese Menge reduzieren.“ sagte der Spitzenbeamte am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender Rossija 24.

Russland, nach Saudi-Arabien der zweitgrößte Ölexporteur der Welt, hat bereits zugesagt, die Rohölproduktion von März bis Ende dieses Jahres um etwa 500.000 bpd oder fast 5 % seiner Produktion zu drosseln.

Saudi-Arabien hatte zuvor Pläne angekündigt, eine freiwillige Kürzung der Ölproduktion um mindestens einen weiteren Monat zu verlängern, um die globalen Rohölpreise bis in den September hinein zu stützen. Die Produktion des Königreichs wird in diesem Monat etwa neun Millionen bpd betragen. Riad fügte hinzu, dass die Kürzung darüber hinaus verlängert oder vertieft werden könne.

Die OPEC+, zu der die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und Verbündete (einschließlich Russland) gehören, einigte sich im Oktober darauf, ihre Produktion vom November letzten Jahres bis Ende 2023 um etwa 2 % der Weltnachfrage zu drosseln. Später stimmte die Gruppe weiteren zu Bordsteine, alles in dem Bemühen, den Markt auszugleichen.

Die weltweiten Ölpreise sind erheblich gestiegen, seit Russland und Saudi-Arabien Anfang Juli Angebotskürzungen angekündigt haben. Rohöl der Sorte Brent ist von rund 76 US-Dollar pro Barrel auf derzeit über 85 US-Dollar gestiegen.

