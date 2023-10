Russland beschuldigte die Ukraine am Montag, einen antiisraelischen Aufstand angezettelt zu haben, der auf einem Flughafen in der südwestlichen Region Dagestan ausgebrochen sei.

„Das kriminelle Kiewer Regime spielte eine direkte und Schlüsselrolle bei der Durchführung der jüngsten destruktiven Tat“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in einer Erklärung.

Hunderte Randalierer, die meisten davon junge Männer, durchbrachen am späten Sonntag die Absperrungen am Flughafen Machatschkala und suchten nach jüdischen Passagieren, die mit einem Flug aus der israelischen Stadt Tel Aviv ankamen. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie viele auf die Landebahn stürmten, palästinensische Flaggen schwenkten und „Allahu Akbar“ oder „Gott ist der Größte“ riefen. Einige aus der Gruppe versuchten, ein Polizeiauto umzuwerfen.

Bei den Unruhen wurden mindestens 20 Menschen verletzt. Die russische Polizei gab an, 60 Menschen festgenommen zu haben.

Kiew weist die Behauptungen Moskaus zurück

Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak wies die Vorwürfe Russlands zurück und sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass Kiew an den Unruhen keine Rolle gespielt habe.

„Natürlich hat die Ukraine nichts mit der jüngsten großen Welle fremdenfeindlicher Gefühle auf dem Territorium der Russischen Föderation zu tun“, sagte Podolyak.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag zuvor auf einer Pressekonferenz, dass die Ereignisse am Flughafen „das Ergebnis externer Einmischung“ seien.

„Vor dem Hintergrund von Fernsehaufnahmen, die die Schrecken der Ereignisse im Gazastreifen zeigen – den Tod von Menschen, Kindern und alten Menschen – ist es für Feinde sehr leicht, die Situation auszunutzen und zu provozieren“, sagte Peskow. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Kreml äußere Kräfte, darunter westliche Länder, für die inneren Unruhen in Russland verantwortlich macht.

Sacharowa verwies insbesondere auf den Kremlkritiker Ilja Ponomarew, einen ehemaligen russischen Gesetzgeber, der in der Ukraine lebt.

Ponomarev hatte zuvor einen Telegram-Kanal finanziell unterstützt, der am Sonntag zu Protesten am Flughafen Machatschkala aufgerufen hatte, um der Ankunft „unerwünschter“ Passagiere entgegenzuwirken. Der Kanal hat etwa 60.000 Follower.

Ponomarjow sagte am Montag, dass er, obwohl er früher ein Investor des Senders gewesen sei, keine Verbindung mehr dazu habe.

Telegram-Kanäle riefen die Demonstranten dazu auf, einen aus Tel Aviv ankommenden Flug entgegenzunehmen Bild: Ramazan Rashidov/TASS/dpa/picture Alliance

Von Deutschland, Israel und den USA verurteilte Unruhen

Nach der Gewalt in Dagestan forderte Israel die russischen Behörden auf, Israelis und Juden in ihrem Zuständigkeitsbereich zu schützen. Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu sagte, der israelische Botschafter in Russland arbeite mit Moskau zusammen, um die Sicherheit der Israelis zu gewährleisten.

Die USA verurteilten die „antisemitischen Proteste“, während Deutschland die Ereignisse am Flughafen als „unbeschreiblich und inakzeptabel“ bezeichnete.

„Wichtig ist jetzt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und dass die russischen Behörden die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft gewährleisten“, sagte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums.

„Wir bekämpfen entschieden jede Form von Antisemitismus und stehen an der Seite der jüdischen Gemeinschaft“, fügte der Sprecher hinzu.

Die multiethnische autonome Republik Dagestan mit muslimischer Mehrheit liegt in der russischen Nordkaukasusregion.

Den Unruhen am Sonntag folgten eine Reihe anderer antisemitischer Vorfälle, während der Krieg zwischen Israel und Hamas-Kämpfern in Gaza weiter tobt.

Am Wochenende wurde ein im Bau befindliches jüdisches Zentrum in der Stadt Naltschik in einer anderen nordkaukasischen Republik, Kabardino-Balkarien, in Brand gesteckt, teilten Notfallbeamte mit.

