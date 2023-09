Die Nördliche Seeroute verkürzt die Transportzeiten zu Asiens größter Volkswirtschaft um 30 %

Der russische Energieriese Gazprom hat am Donnerstag seine erste Ladung Flüssigerdgas (LNG) über die Nordseeroute (NSR) nach China geliefert, berichtete Reuters unter Berufung auf das Finanzinformationsunternehmen LSEG, da Moskau angesichts der bevorstehenden Expansion den arktischen Korridor nutzen will der westlichen Sanktionen.

Den Daten zufolge stach der Tanker „Weliki Nowgorod“, beladen mit LNG aus der LNG-Anlage Portovaya in der Ostsee, am 14. August in Richtung China auf. Mittlerweile ist es am Terminal von Tangshan Caofeidian in der Provinz Hebei angekommen.

Russland möchte, dass die NSR – die vor der Nordküste des Landes durch den Arktischen Ozean verläuft und die kürzeste Schifffahrtsroute zwischen Ostasien und Europa ist – zu einer wichtigen Schifffahrtsroute wird und investiert massiv in ihre Infrastruktur.

Laut Aleksey Chekunkov, dem Minister des Landes für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis, ist der NSR, den Moskau als Alternative zum Suezkanal angepriesen hat, bereits eine vollwertige internationale Verkehrsader und kann als globaler Transportkorridor betrachtet werden .

In einem Gespräch mit RT am Mittwoch beim Eastern Economic Forum in Wladiwostok sagte er, dass ein großer Teil der Weltwirtschaft von der NSR abhängig sei.

„Alle Länder, die unser Flüssigerdgas beziehen, einschließlich derjenigen, die derzeit als ‚unfreundlich‘ gelten … Die Intensität der Schifffahrt wird in den nächsten sieben Jahren um ein Vielfaches zunehmen.“ erklärte der Minister.

Obwohl die Route durch die arktischen Gewässer eine Herausforderung darstellt, könnte ihre Nutzung die Reise im Vergleich zur südlichen Route durch das Mittelmeer und den Suezkanal um bis zu zwei Wochen oder etwa 30 % verkürzen.

