Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) hat es am Dienstag nicht geschafft, ein lebenswichtiges Hilfsprogramm für Syrien zu verlängern, was schätzungsweise vier Millionen Menschen im Land in eine immer schlimmere Lage bringt, während der Bürgerkrieg im Land bereits in sein zweites Jahrzehnt geht.

Das ursprüngliche UN-Abkommen, das erstmals 2014 ausgehandelt wurde und den Landtransport von Hilfsgütern aus der Türkei über den Grenzübergang Bab al-Hawa in von Rebellen kontrollierte Gebiete in der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib ermöglichte, lief am Montag nach seiner letzten Verlängerung aus.

Die ständigen UN-Sicherheitsratsmitglieder USA, Großbritannien und Frankreich hatten eine vollständige Verlängerung um ein Jahr gefordert, unterstützten jedoch einen Kompromiss, den die Schweiz und Brasilien angesichts der russischen Opposition gegen den westlichen Plan vorgelegt hatten. Am Ende stimmten 13 der 15 Ratsmitglieder für eine Verlängerung.

Das ständige Mitglied Russland legte jedoch ein Veto gegen den Neunmonatsplan ein und machte ihn damit zunichte. Moskau konnte dann nur die Unterstützung seines vertrauenswürdigen Verbündeten China, eines weiteren ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats, für eine sechsmonatige Verlängerung gewinnen.

Nach der Abstimmung bezeichnete die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, das Veto Russlands als „einen Akt völliger Grausamkeit“.

Russland warf dem Westen vor, das Veto provoziert zu haben.

Moskau versucht seit Jahren, das Abkommen zu vereiteln, mit der Begründung, dass es den Willen des syrischen Volkes „missachtet“. Moskaus Protektorat in Damaskus, der syrische Präsident Bashar al-Assad, hat Hilfslieferungen als Verletzung der Souveränität gewettert, da Damaskus diese nie gebilligt habe.

Das bedeutet, dass nur der gesamte Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Verlängerung erneut genehmigen kann. Bis dahin bleibt sein Schicksal unklar.

Nur einer der vier ursprünglichen UN-Übergänge war am Montag noch in Betrieb – dennoch wurden 80 % aller Waren, von Windeln bis hin zu Kichererbsen, über ihn geliefert.

Beobachter fordern seit langem jährliche Verlängerungen, doch Moskau wehrt sich konsequent gegen solche Schritte und besteht stattdessen auf sechsmonatige Verlängerungen.

Verteilung der Hilfslieferungen nach Syrien „ziemlich ungerecht"

Russlands Veto sei „zynisch“ und der UN-Sicherheitsrat werde „nicht mit humanitärer Hilfe betraut“.

Solche externen humanitären und Menschenrechtsgruppen waren empört. Die UN-Advocacy-Beauftragte von Human Rights Watch (HRW), Floriane Borel, kritisierte die Ineffizienz des UN-Sicherheitsrates und sagte: „Russlands zynisches Veto gegen eine grenzüberschreitende Rettungsleine für Millionen von Syrern ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass der Sicherheitsrat nicht mit Entscheidungen darüber betraut werden sollte.“ humanitäre Hilfe.“

„Die Bereitstellung von Hilfe sollte sich an den Bedürfnissen orientieren, nicht an der Politik“, sagte Borel.

Martin Griffiths, der für humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen zuständig ist, bezeichnete die Situation als „unerträglich für die Menschen im Nordwesten und die mutigen Seelen, die ihnen alle sechs Monate dabei helfen, durchzukommen.“

Er betonte auch die äußerst aufwändigen logistischen Maßnahmen, die die Abstimmung mit sich brachte.

Auch Griffiths hat die Öffnung weiterer Grenzübergänge für jeweils mindestens ein Jahr gefordert.

Obwohl der syrische Präsident Assad der Eröffnung von zwei zusätzlichen Hilfsübergängen in das Land zustimmte, nachdem am 8. Februar bei einem Erdbeben der Stärke 7,8 Zehntausende Menschen ums Leben kamen und weite Teile der Türkei und Syriens verwüstet wurden, waren die meisten der 3.700 Lastwagen, die ins Land gelangten seitdem immer noch über den Grenzübergang Bab al-Hawa angekommen.

Jetzt sind nur noch die anderen beiden geöffnet und sollen in etwas mehr als einem Monat geschlossen werden.

Langsamer Beginn der Hilfslieferungen nach Syrien

js/lo (AFP, AP, Reuters)