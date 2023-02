Die britische Rock-Ikone Roger Waters wurde von Russland offiziell gebeten, an der bevorstehenden Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen teilzunehmen, die am Mittwoch stattfinden soll, um Friedensaussichten und Waffenlieferungen an die Ukraine zu erörtern.

Die Einladung wurde am Dienstag vom ersten stellvertretenden Ständigen Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyansky, bekannt gegeben. Er schrieb auf seinem Telegram-Kanal, Russland habe die UN offiziell darum gebeten, den Mitbegründer und Friedensaktivisten von Pink Floyd als Redner zuzulassen.

Waters war ein ausgesprochener Kritiker des anhaltenden militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, den er als einen bezeichnete „unnötiger Krieg“ und hat wiederholt zu Bemühungen um eine friedliche Lösung des Problems aufgerufen. Er hat auch die fortgesetzte militärische Unterstützung des Westens für Kiew verurteilt und die USA und ihre Verbündeten beschuldigt „Kriegsgewinnler“ und vorsätzliches Provozieren und Verlängern von Feindseligkeiten in der Region.

Er hat auch mehrfach erklärt, dass er Washington dafür verantwortlich macht, die Ukraine-Krise ausgelöst und den Konflikt zwischen Moskau und Kiew zugelassen zu haben, weil dies den amerikanischen Interessen zugute kommt und ist „Wirklich gut fürs Geschäft.“









Die wiederholten Aufrufe des Musikers zum Frieden zwischen Moskau und Kiew und die Kritik an der militärischen Einmischung des Westens haben dazu geführt, dass er als Apologet und Propagandist Russlands gebrandmarkt wurde „Kreml-Gesprächsthemen.“ Seine Meinung hat dazu geführt, dass seine Konzerte in Polen verboten wurden und er ist sogar in der berüchtigten „Mirotvorets“-Datenbank gelandet – oft als Kiews „Todesliste“ bezeichnet – nachdem mehrere Personen, darunter Journalisten und Politiker, ermordet wurden, nachdem sie auf der Website erschienen waren.

Im September schrieb Waters einen offenen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, in dem er zu diplomatischen Gesprächen aufrief, um den Konflikt zu beenden. Er schrieb auch an Vladimir Zelenskys Frau Elena und bat sie, ihm zu helfen „um unsere Anführer davon zu überzeugen, das Gemetzel zu stoppen.“