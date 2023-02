Russland kündigt Kürzung der Ölförderung als Reaktion auf Sanktionen an – POLITICO

Die Ölpreise stiegen am 10. Februar, nachdem der Kreml angekündigt hatte, die Ölförderung im März als Reaktion auf westliche Sanktionen und die Preisobergrenzen der G7 für russisches Öl um etwa 5 Prozent zu drosseln.

Der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Novak sagte, Russland werde „freiwillig die Produktion um 500.000 Barrel pro Tag reduzieren“.

„Bis heute verkaufen wir das gesamte geförderte Ölvolumen, aber wie bereits erwähnt, werden wir Öl nicht an diejenigen verkaufen, die direkt oder indirekt davon profitieren Halten Sie sich an die Prinzipien der ‚Preisobergrenze‘“, sagte Novak in einer Erklärung.

Die Rohölpreise der Sorte Brent stiegen im Morgenhandel von 84 $ auf 86 $ pro Barrel. Russland ist der zweitgrößte Rohölexporteur der Welt.

Die EU hat im Dezember die Einfuhr von russischem Rohöl verboten; Anfang dieses Monats führte sie auch ein Verbot russischer Ölprodukte wie Diesel und Benzin ein. Beide Maßnahmen werden durch Preisobergrenzen für den weltweiten Handel mit russischem Öl ergänzt, die von G7-, EU- und australischen Schifffahrts- und Versicherungsunternehmen durchgesetzt werden, die sich weigern, Verkäufe über den Obergrenzen zu erleichtern.

Russlands lebenswichtige Einnahmen aus fossilen Brennstoffen haben infolge der Sanktionen einen Schlag erlitten, da Käufer in Asien und anderswo die Preisobergrenzen nutzen, um niedrigere Preise für russisches Rohöl auszuhandeln.

Ölhändler hatten zuvor davor gewarnt, dass Russland wahrscheinlich die Produktion drosseln würde, um Bedenken hinsichtlich der globalen Versorgungssicherheit zu schaffen und die Preise in die Höhe zu treiben.

Simone Tagliapietra, Senior Fellow bei der Denkfabrik Bruegel, sagte, der Schritt sei ein „frühes Zeichen dafür, dass Russland versuchen könnte, die Ölversorgung zu einer Waffe zu machen, nachdem der Versuch des letzten Jahres, Erdgas zu einer Waffe zu machen, fehlgeschlagen ist“.