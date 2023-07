Afrikanische Länder und die UN warnen wegen des gestoppten Getreideabkommens vor einer Nahrungsmittelkrise. Es drohen Lieferausfälle und hohe Preise.

Nachdem Russland das Schwarzmeer-Getreideabkommen mit den Vereinten Nationen gekündigt hat, wächst international die Sorge vor einer neuen globalen Nahrungsmittelkrise. Das Abkommen hatte den sicheren Export ukrainischen Getreides auf dem Seeweg ermöglicht. „Der Schwarzmeerhandel ist für die globale Lebensmittelpreisstabilität von entscheidender Bedeutung“ erklärte Ngozi Okonjo-Iwealader in Nigeria geborene Direktor der Welthandelsorganisation WTO, und warnte: „Arme Menschen und arme Länder werden am härtesten getroffen.“

Kori Sing’Oei, Generalsekretärin des kenianischen Außenministeriums, sagte: „Russlands Entscheidung, sich aus der Black Sea Grains Initiative zurückzuziehen, ist ein Schlag in den Rücken für die globale Ernährungssicherheit.“ Länder am Horn von Afrika, die bereits von der Dürre betroffen sind, werden davon überproportional betroffen sein.“

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) warnte im April, dass mehr als 23 Millionen Menschen in Teilen Kenias, Äthiopiens und Somalias nach fünf Missernten in Folge, Dürre und dann starken Regenfällen mit einer schweren Hungerkrise konfrontiert seien. Die Lebensmittelpreise sind in der Region innerhalb eines Jahres um 40 Prozent gestiegen, die Benzinpreise – der wichtigste Kostenfaktor für Lebensmitteltransporte – haben sich vielerorts verdoppelt.

Die Lage in der Region hat sich seit April aufgrund des erneut ausgebrochenen Krieges im Sudan weiter verschlechtert. Das WFP ist der wichtigste Anbieter von Hungerhilfe in diesem Teil der Welt. 80 Prozent des WFP-Weizens in diesem Jahr und 50 Prozent aller WFP-Lebensmittel, die nicht vor Ort gekauft werden, stammen aus der Ukraine – dank des Getreideabkommens seit einem Jahr.

„Wenn diese Hauptverkehrsader in einer der produktivsten Agrarregionen der Welt jetzt durchtrennt wird, könnte das die Nahrungsmittelkrise weiter anheizen“, sagte WFP-Sprecher Martin Rentsch der taz in Berlin. Die Lieferungen im Rahmen des Getreideabkommens seien „von entscheidender Bedeutung“. Dabei geht es nicht nur um einen drohenden Ausfall der Lieferungen aus der Ukraine, sondern auch um die zu erwartenden Preissteigerungen weltweit.

Laut einer der taz vorliegenden UN-Erklärung konnten insgesamt 24 vom WFP gecharterte Schiffe im Rahmen des Getreideabkommens rund 655.000 Tonnen Weizen und 73.000 Tonnen Mais aus der Ukraine bringen. Mit fast 260.000 Tonnen Weizen war Äthiopien, wo Dürre und vor allem der verheerende Krieg in der Tigray-Region eine Hungersnot verursachten, Hauptempfängerland. Die anderen waren Jemen, Afghanistan, Somalia, Kenia und die Türkei, von wo aus UN-Hilfslieferungen Syrien erreichten, bis Russland letzte Woche ein Veto gegen die UN einlegte.

Allerdings macht humanitäre Hilfe nur etwa 5 Prozent des gesamten Güterverkehrs im Rahmen des Getreideabkommens aus, was laut UN insgesamt fast 32,9 Millionen Tonnen Getreideexporte aus der Ukraine ermöglicht hat. Russland kritisiert die kommerziellen Exporte, weil die Ukraine damit Geld verdient. Wichtigste Abnehmerländer waren die Großabnehmer China (knapp 8 Millionen Tonnen) und Spanien (knapp 6 Millionen Tonnen). Es folgten Italien, die Niederlande und Ägypten.

In den letzten Monaten sind die Exportmengen kontinuierlich gesunken. Im Oktober 2022 wurden im UN-Kontrollzentrum in der Türkei 330 Schiffe im Rahmen des Deals registriert, überprüft und freigegeben, im April 2023 waren es nur 119 und im Juni 59. Offenbar erwarteten Käufer, dass diese Route bald nicht mehr funktionieren könnte. Doch die Welt warnt nun davor, dass alternative Routen noch nicht ausreichen, um die neue ukrainische Ernte auf den Markt zu bringen, ohne das Schwarze Meer zu überqueren. Und selbst wenn Schiffe weiterhin fahren, dürften sich Risikoprämien beispielsweise negativ auf die Seeversicherung auswirken.