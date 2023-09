Moskau könnte das Schwarzmeer-Getreideabkommen wiederbeleben und der Ukraine erlauben, Millionen Tonnen Agrarprodukte in Lebensmittelimportländer zu exportieren, wenn im Gegenzug die westlichen Sanktionen gegen Russland gelockert würden, sagte Präsident Wladimir Putin am Montag.

Nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im russischen Ferienort Sotschi sagte Putin, dass das von den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen „in den kommenden Tagen“ wieder aufgenommen werden könne, sofern die Beschränkungen für russische Agrarexporte aufgehoben würden.

„Wir sind nicht gegen diesen Deal. „Wir sind bereit, darauf zurückzukommen, sobald die Verpflichtungen uns gegenüber erfüllt sind“, sagte Putin. Gleichzeitig behauptete er jedoch, der Westen habe uns bei der Umsetzung des Getreideabkommens „auf Kosten humanitärer Ziele getäuscht“.

Russland, fügte er hinzu, werde 1 Million Tonnen vergünstigtes Getreide zur Verarbeitung in der Türkei liefern und es dann kostenlos in ärmere Länder verschiffen.

Erdogan erklärte unterdessen, dass es keine Alternative zu dem inzwischen aufgelösten Abkommen gäbe, und sagte, er habe Vorschläge für dessen Wiedereinsetzung vorgelegt. Gleichzeitig betonte er, dass Ankara bereit sei, zwischen den beiden Seiten im Krieg in der Ukraine zu vermitteln.

Das im Juli letzten Jahres geschlossene Schwarzmeer-Getreideabkommen sorgte dafür, dass fast 33 Millionen Tonnen Getreide unter Begleitung der Türkei die blockierten Häfen der Ukraine verlassen konnten. Das Abkommen, das angeblich das Risiko einer Hungersnot in den Entwicklungsländern abgewendet hatte, scheiterte, nachdem Putin im Juli ankündigte, Moskau werde sich einseitig aus dem Abkommen zurückziehen.

Im Anschluss an die Entscheidung startete Russland eine Reihe von Angriffen auf die maritime Infrastruktur und die Agrarsilos der Ukraine. Kiew sagt, dass bis zu 60.000 Tonnen Getreide vernichtet wurden. Untersuchungen haben außerdem ergeben, dass Russland während der Besetzung des Südens des Landes systematisch ukrainisches Getreide gestohlen hat, wobei die Türkei als Drehscheibe für dessen Verkauf fungierte.

Anstelle des weithin unterstützten Abkommens behauptete der russische Staatschef, er werde dafür sorgen, dass Getreidelieferungen kostenlos an ausgewählte afrikanische Länder geliefert würden. Der Präsident der Komoren, Azali Assoumani, der als Vorsitzender der 55-köpfigen Afrikanischen Union fungiert, sagte jedoch, er habe Moskau aufgefordert, „zu sehen, wie wir dieses Abkommen neu starten können“.

„Sowohl Putin als auch Erdoğan wollen als Freunde des globalen Südens gesehen werden“, sagte Özgür Ünlühisarcıklı, der Direktor des Ankara-Büros des German Marshall Fund der Vereinigten Staaten.

„Das Getreideabkommen an sich ist für die Türkei nicht so wichtig wie die Stärkung ihrer Diplomatie- und Vermittlungsfähigkeiten. Es gibt Kritik an Erdoğans Balanceakt, und die Wiederherstellung des Getreideabkommens würde sich für die ganze Welt auszahlen.“

Laut Tan Albayrak, Anwalt für internationalen Handel bei Reed Smith, „sieht Erdoğan die Schwarzmeer-Initiative eindeutig als seinen Glanzmoment auf der internationalen Bühne – und auch als Chance, die zunehmende strategische Bedeutung der Türkei stärker hervorzuheben.“

„Der erneute Beitritt Russlands zur Initiative wäre nicht nur ein Plus für den weltweiten Getreidehandel, sondern würde auch Erdogans innenpolitische Agenda in der Türkei unterstützen“, fügte er hinzu.

Putin sagte am Montag außerdem, dass er und Erdoğan „hoffentlich bald die Verhandlungen über die Schaffung eines Gasdrehkreuzes in der Türkei abschließen“ würden.

Gemäß den Bedingungen des Plans würde Ankara das Erdgas Moskaus in den Rest der Welt exportieren, ein Schritt, vor dem EU-Beamte bereits gewarnt haben und der sie über das Risiko einer Umgehung der Sanktionen besorgt macht.