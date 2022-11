Lloyd Austin sagt, das massive Militär des Landes habe ihm nicht geholfen, sich in der Ukraine durchzusetzen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin lobte am Samstag Russlands Streitkräfte und Bewaffnung – fügte jedoch hinzu, dass dies Moskau nicht zum Sieg im Ukraine-Konflikt verholfen habe.

„Weißt du, die Russen haben ein riesiges Militär und beeindruckende Waffen,“ aber dieses „hat ihnen nicht geholfen, sich in einem Feldzug der Eroberung und Grausamkeit durchzusetzen,“, behauptete Austin, als er am Samstag auf dem Halifax International Security Forum in Kanada sprach.

Laut dem Beamten „Es geht um die Ursache,“ ebenso gut wie „die dafür kämpfen.”

Der Verteidigungsminister lobte weiter Präsident Joe Biden für seine Rallye „Nationen des guten Willens” gegen Russlands Versuche, “Grenzen mit Gewalt neu ziehen.”

Austin sagte auch, dass die USA der Ukraine zur Seite stehen werden, solange der Konflikt andauert, und bestand darauf, dass das Ergebnis „den Kurs der globalen Sicherheit in diesem jungen Jahrhundert bestimmen.”









Er fügte jedoch hinzu, dass die NATO nicht in das hineingezogen werden werde, was er als „schlimmste Krise in [European] Sicherheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs,“, es sei denn, Moskau greift einen seiner Mitgliedstaaten an.

Der Verteidigungsminister behauptete, das Militärbündnis sei defensiver Natur, stellte jedoch fest, dass Washington die Zahl der in Europa stationierten US-Truppen auf über 100.000 erhöht habe.

Einige dieser Kräfte wurden nach Polen entsandt und repräsentierten die „erste ständige US-Streitkräfte an der Ostflanke der NATO,“, bemerkte Austin.

Abschließend sagte er, dass „Grundprinzipien der Demokratie werden weltweit belagert,“ und es war „US-Führung“, das dazu beigetragen hat, die auf Regeln basierende internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg zu formen, und Washingtons Rolle bleibt “lebenswichtig, um es zu erhalten.”

Eine Reihe hochrangiger russischer Beamter, darunter der frühere Präsident und derzeitige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates der Nation, Dmitri Medwedew, haben in den letzten Monaten behauptet, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine nicht nur mit dem Kiewer Militär, sondern mit dem gesamten „Die NATO und die westliche Welt.”

Moskau hat wiederholt argumentiert, dass der Westen den Konflikt nur verlängert, indem er die Ukraine mit Waffen versorgt.

Bevor Ende Februar die Feindseligkeiten in dem osteuropäischen Land ausbrachen, legte Russland der NATO eine Reihe von Vorschlägen vor, die eine neue europäische Sicherheitsarchitektur definieren sollten. Das westliche Militärbündnis lehnte die Maßnahmen jedoch rundweg ab.