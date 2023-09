Von Moskau wurde erwartet, dass es der WADA einen jährlichen Beitrag von mehr als 1,2 Millionen US-Dollar überweist

Russland sei derzeit nicht verpflichtet, jährliche Zahlungen an die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zu leisten, nachdem Moskau letztes Jahr seine Mitgliedschaft im Europarat gekündigt habe, teilte das Sportministerium TASS mit.

Kürzlich tauchten Berichte auf, dass Russland einen geplanten Beitrag von rund 1,25 Millionen US-Dollar an die WADA für 2023 nicht gezahlt habe. In seiner Antwort am Donnerstag teilte der Pressedienst des Sportministeriums TASS mit, dass Russland „unterstützt den Grundsatz der gleichberechtigten Finanzierung des Hauptjahreshaushalts der Welt-Anti-Doping-Agentur.“ Es fügte jedoch hinzu, dass „Derzeit gibt es keine gemeinsame Formel für die von den Staaten genehmigte WADA-Finanzierung.“

Europäische Unterzeichner des WADA-Kodex zahlen in den Fonds ein, je nachdem, wie viel sie jährlich zum Haushalt des Europarats beitragen.

Russland beendete seine Mitgliedschaft im Rat im März 2022 nach Ausbruch des Konflikts mit der Ukraine. Nach Angaben des Sportministeriums muss noch ein Mechanismus für WADA-Beiträge für Nationen ausgearbeitet werden „die nicht Mitglieder kontinentaler Organisationen sind, insbesondere des Europarats.“









Das Ministerium teilte TASS außerdem mit, dass es die Frage der WADA-Finanzierung den Mitgliedern der Internationalen Konvention über Doping im Sport zur Sprache gebracht habe und dort empfohlen habe, einen einstimmigen Ansatz zur Finanzierung von Anti-Doping-Programmen zu verfolgen. Das Thema wird voraussichtlich im Oktober auf dem Kongress der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in Paris diskutiert.

Das russische Sportministerium fügte hinzu, dass es nur unter diesen Bedingungen einen jährlichen Beitrag an den WADA-Fonds zahlen werde.

Laut TASS ist Russland eines von acht Ländern, von denen erwartet wird, dass sie der WADA jährlich mehr als eine Million US-Dollar zahlen. Laut WADA-Richtlinien sollte es zusammen mit dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Italien und Frankreich für 2023 1,26 Millionen US-Dollar zahlen.

Die USA (3,4 Millionen US-Dollar), Kanada (1,7 Millionen US-Dollar) und Japan (1,5 Millionen US-Dollar) sind die drei größten Geldgeber des Anti-Doping-Programms. Mit Ausnahme Russlands hat jedes der Länder seine Zahlung für 2023 eingereicht, berichtete TASS.

Im Jahr 2019 verbot die WADA Russland die Teilnahme an allen großen Sportveranstaltungen, einschließlich der Olympischen Spiele, nachdem eine Untersuchung zu Vorwürfen weit verbreiteter Anti-Doping-Verstöße durchgeführt worden war. Russland hat die Vorwürfe konsequent zurückgewiesen und die Sperre wurde anschließend auf Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) auf zwei Jahre verkürzt.