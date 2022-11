Moskau will einen internationalen Überwachungsmechanismus für die Einrichtung in Saporoschje, sagt ein hochrangiger Diplomat

Russland führt Gespräche mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) über die Einrichtung einer Sicherheitszone um das Kernkraftwerk Saporoschje, sagte ein hochrangiger Diplomat. Moskau wirft den Kiewer Streitkräften ständigen Beschuss vor und warnt vor einer möglichen Katastrophe.

„In Bezug auf die Einrichtung einer physischen und nuklearen Sicherheitszone in der Anlage muss es eine internationale Überwachung der Vereinbarungen geben“, Das sagte Mikhail Ulyanov, Russlands Gesandter bei internationalen Organisationen in Wien, am Freitag.

„Und es muss effektiv sein, sonst wird das [accord] wäre nur ein leeres Blatt Papier. Dies ist das Thema, das wir mit dem IAEO-Sekretariat erörtern.“









Die IAEA berichtete am Donnerstag, dass die Anlage wieder mit externer Stromversorgung versorgt wurde, nachdem die Anlage am Vortag erneut auf Notstrom-Dieselgeneratoren umgestellt werden musste. Obwohl die Wachhunde niemandem die Schuld an den Anschlägen zuschrieben, behauptete Uljanow am Donnerstag, dass die IAEO-Experten vor Ort arbeiteten „wohl wissen, woher das Feuer kommt.“

Renat Karchaa, ein Berater des staatlichen russischen Nuklearbetreibers Rosenergoatom, sagte zuvor, dass das Lager für radioaktive Abfälle und das Kühlsystem eines der Reaktoren am Wochenende getroffen wurden, was er als Intensivierung des Beschusses bezeichnete. Die Ukraine hat zuvor bestritten, auf die Anlage zu zielen.

Das Werk Saporoschje wurde kurz nach Beginn der Militäroperation Moskaus im Nachbarstaat Ende Februar von russischen Truppen beschlagnahmt. Die gleichnamige Region schloss sich schließlich zusammen mit drei anderen ehemaligen ukrainischen Gebieten Russland an, nachdem sie im September Referenden abgehalten hatte.