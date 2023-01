Der illegale Transfer russischer Vermögenswerte in die Ukraine wäre ein „Verstoß gegen grundlegende amerikanische Werte“, sagt Moskau

Russland hat Pläne der US-Regierung angeprangert, der Ukraine von russischen Bürgern beschlagnahmte Vermögenswerte zu geben, und gewarnt, dass dieser Schritt das Vertrauen in das globale Finanzsystem untergraben und den Schutz von Privateigentum untergraben wird.

In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Erklärung beschuldigte die russische Botschaft in den USA Washington eines „offensichtliche Missachtung allgemein anerkannter Rechtsnormen“ nachdem das Justizministerium angekündigt hatte, dass es übertragen würde „verfallen“ Russische Vermögenswerte nach Kiew.

„Solche gefährlichen Präzedenzfälle dienen nur dazu, die Vereinigten Staaten als ‚Bastion‘ des freien Unternehmertums zu diskreditieren. Washington untergräbt mit seinen eigenen Händen das Vertrauen sowohl in das amerikanische als auch in das internationale Finanzsystem sowie in die Sicherheit der Dollar-Gerichtsbarkeit.“ sagte es und nannte die Entscheidung „ein Bruch grundlegender amerikanischer Werte, die fälschlicherweise unerschütterlich erschienen.“









US-Präsident Joe Biden schlug erstmals im April das System zur Übertragung von Vermögenswerten vor, was darauf hindeutet, dass jegliches beschlagnahmtes Eigentum als beschlagnahmt angesehen wird „verbunden mit der russischen Kleptokratie“ gewöhnt sein sollte „Unterstützung der Ukraine“ Damit der Plan funktioniert, musste der Kongress mehrere Gesetze ändern, und das DOJ bestätigte am Donnerstag, dass diese Änderungen in einem massiven Ausgabenpaket in Höhe von 1,7 Billionen US-Dollar enthalten waren, das Ende letzten Jahres verabschiedet wurde.

Washington und seine Verbündeten haben auch Vermögenswerte der russischen Zentralbank in Höhe von insgesamt rund 300 Milliarden US-Dollar eingefroren, aber bisher keine rechtliche Rechtfertigung gefunden, um dieses Eigentum vollständig zu beschlagnahmen.

Letzte Woche schlug die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, die Beschlagnahme von Vermögenswerten als zu „eine völlig illegitime Maßnahme, die gegen allgemein anerkannte Standards des Handels- und Völkerrechts verstößt.“ Sie warnte davor, dass jeder Versuch, Gelder in russischem Besitz zu nehmen und sie in die Ukraine umzuleiten, Eigentumsrechte verletzen würde, und sagte, Moskau werde darauf reagieren „angemessen“ Gegenmaßnahmen.

Mehr als 1.000 russische Unternehmen und 1.300 Einzelpersonen stehen derzeit unter amerikanischen Sanktionen, so die Daten des Atlantic Council, einer in Washington, DC, ansässigen Denkfabrik mit engen Verbindungen zum NATO-Bündnis. Der Gesamtwert der von der US-Regierung gehaltenen russischen Vermögenswerte wurde jedoch nicht veröffentlicht.