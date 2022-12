Russland forderte die Freilassung eines in Deutschland festgehaltenen Spions im Austausch für Paul Whelan

CNN

Russland weigerte sich, Paul Whelan zusammen mit Brittney Griner freizulassen, es sei denn, ein ehemaliger Oberst der russischen Inlandsspionageorganisation, der sich derzeit in deutscher Haft befindet, sei im Rahmen eines Gefangenenaustauschs ebenfalls freigelassen worden, sagten US-Beamte gegenüber CNN, obwohl die USA die Namen mehrerer anderer russischer Gefangener preisgaben in US-Gewahrsam, dass sie bereit wären zu handeln.

Die USA konnten der Bitte des Ex-Obersten Wadim Krasikow nicht nachkommen, weil er wegen Mordes in Deutschland eine lebenslange Haftstrafe verbüßt.

CNN berichtete erstmals exklusiv im August, dass die Russen gefordert hätten, dass Krasikov zusammen mit Viktor Bout, einem russischen Waffenhändler, der eine 25-jährige Haftstrafe in den USA verbüßte, im Austausch für Whelan und Griner freigelassen werde.

US-Beamte erkundigten sich leise bei den Deutschen, ob sie vielleicht bereit seien, Krasikov in den Handel einzubeziehen, sagte eine hochrangige Quelle der deutschen Regierung CNN Anfang dieses Jahres. Aber letztlich gelang es den USA nicht, Krasikovs Freilassung zu erreichen. Die deutsche Regierung sei nicht bereit, ernsthaft darüber nachzudenken, Krasikov – der 2019 in Berlin am helllichten Tag einen georgischen Staatsbürger ermordet hatte – in einen möglichen Handel einzubeziehen, sagte die deutsche Quelle.

Die USA machten den Russen mehrere andere Angebote, sagten Quellen, um zu versuchen, sie dazu zu bringen, zuzustimmen, Whelan in den Tausch einzubeziehen. Unter den von den USA veröffentlichten Namen war Alexander Vinnik, ein russischer Staatsbürger, der im August wegen Vorwürfen der Geldwäsche, des Hackens und der Erpressung an die USA ausgeliefert wurde. Die USA boten auch an, Roman Seleznev zu handeln, einen verurteilten russischen Cyberkriminellen, der derzeit eine 14-jährige Haftstrafe in den USA verbüßt, sagten Quellen.

Ein Anwalt von Seleznev reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Frédéric Bélot, ein Anwalt, der Vinnik vor seiner Auslieferung an die USA in Frankreich vertrat, sagte CNN am Freitag, dass ihm keine aktuellen Gespräche zwischen Moskau und Washington über die Einbeziehung von Vinnik in einen möglichen Gefangenenaustausch bekannt seien.

Aber Bélot sagte, er könne sich vorstellen, dass Vinnik in Zukunft an Gefangenenaustauschverhandlungen teilnimmt.

„Sie [Vinnik and Whelan] gehören zu den möglichen ‚Kandidaten‘ für den nächsten Tausch“, sagte Bélot in einer SMS an CNN.

Seit Vinniks Auslieferung an die USA im August hat sich Bélot direkt an den russischen Außenminister Sergej Lawrow gewandt, um zu helfen, Vinniks Freilassung aus der US-Haft zu erreichen.

Aber letztendlich gaben die Russen an, dass sie nur bereit wären, jemanden, den sie für einen Spion hielten – Whelan, der 2019 wegen Spionagevorwürfen verurteilt wurde – gegen einen von Russlands eigenen Spionen einzutauschen: Krasikov.

Der Nationale Sicherheitsrat lehnte eine Stellungnahme ab. Ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung räumte am Donnerstagabend gegenüber CNN ein, dass die russische Seite wiederholt jemanden gefordert habe, der nicht einmal in US-Gewahrsam sei, obwohl die USA eine Reihe verschiedener Vorschläge gemacht hätten. Am Ende forderten die Russen immer wieder dasselbe, was die USA einfach nicht liefern konnten, sagte der Beamte

„Wir haben Offenheit gezeigt, über das zu sprechen, was uns tatsächlich zur Verfügung steht, und haben nur als Antwort eine Nachfrage nach etwas erhalten, das uns nicht zur Verfügung steht“, sagte der Beamte und wiederholte, dass die Russen abgelehnt hatten, was angeboten worden war, um die Freilassung von Whelan zu erreichen .