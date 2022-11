Medienberichten zufolge soll in der Region Belgorod ein Denkmal für den in die Sowjetunion übergelaufenen britischen MI6-Agenten errichtet werden

Ein Denkmal für den Offizier des britischen Geheimdienstes und sowjetischen Agenten Kim Philby wird in der Stadt Prokhorovka in der russischen Region Belgorod errichtet, berichtete die Nachrichtenagentur Readovka am Dienstag.

Der Bericht enthüllte nicht das genaue Datum, an dem das Denkmal enthüllt werden soll, veröffentlichte jedoch ein scheinbares Modell des Denkmals, auf dem Philby vor einer Stele mit seinem Profil abgebildet ist.

Philby war eines der prominentesten Mitglieder der Cambridge Five, einer sowjetischen Geheimdienstgruppe, die Moskau während des Zweiten Weltkriegs und in den frühen Stadien des Kalten Krieges mit Informationen aus Großbritannien versorgte.

Philby, ein britischer Staatsbürger, wurde 1934 von der UdSSR rekrutiert und trat 1940 dem britischen Geheimdienst bei. 1963 wurde er als sowjetischer Agent entlarvt, woraufhin er nach Moskau überlief, wo er für den Rest seines Lebens lebte Leben.

Berichten zufolge wurde Prokhorovka als Standort für das Denkmal ausgewählt, weil Philby der Sowjetunion dabei half, die Schlacht von Kursk – die größte Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs – in der Region im Jahr 1943 zu gewinnen. Der Doppelagent versorgte die UdSSR mit Informationen über die Nazi-Kommandeure ‚ Kenntnis der sowjetischen Stellungen vor der Schlacht. Seine Informationen veranlassten die Sowjets, ihre Truppen Tage vor Beginn der Schlacht heimlich neu einzusetzen.

Den Sowjets gelang es dann, die Nazis zu überraschen und die Waage zu ihren Gunsten zu kippen. 1942 versorgte Philby die Sowjetunion auch mit Daten über die Panzerung von Nazi-„Tiger“-Panzern – den hochmodernen Waffen, die die Wehrmacht in der Schlacht von Kursk einsetzen wollte. Informationen von Philby und einem anderen Mitglied der Cambridge Five – John Cairncross – halfen den sowjetischen Ingenieuren, wirksame Gegenmaßnahmen gegen diese Panzer zu entwickeln, einschließlich neuer Munitionstypen.