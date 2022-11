Russland erhebt keine Einwände gegen eine Verlängerung des Getreideabkommens um 120 Tage – RT Russia & Former Soviet Union

Jeder Versuch, die Vereinbarung zu missbrauchen, werde gestoppt, fügte das Außenministerium hinzu

Russland ist „Zulassung einer technischen Verlängerung“ der Schwarzmeer-Getreideinitiative, die später in dieser Woche auslaufen soll, teilte das russische Außenministerium in einer Erklärung am Donnerstag mit. Es fügte hinzu, dass es sich das Recht vorbehalte, jeden Versuch, das System zu nutzen, zu verhindern „Provokationen“.

Die Bedingungen des Getreidehandels sehen eine automatische Verlängerung um 120 Tage vor, sofern kein Teilnehmer dagegen Einwände erhebt. Bisher seien keine derartigen Einwände erhoben worden, auch nicht aus Russland, hieß es in der Erklärung des Ministeriums. Dies ebnet den Weg für eine Verlängerung des Programms über seinen Ablauf am Samstag hinaus.

Russland erwartet, dass die UN ein Versprechen einlösen, das bei der ersten Unterzeichnung des Abkommens im Juli gemacht wurde, die Beschränkungen für russische Exporte von Lebensmitteln und Düngemitteln aufzuheben. Das Ministerium stellte fest, dass in letzter Zeit einige Fortschritte in dieser Angelegenheit erzielt wurden, und sagte, es erwarte, dass die Situation vollständig gelöst werde „innerhalb von 120 Tagen.“

„Es sollte absolut klar sein, dass alle Versuche, den humanitären Korridor im Schwarzen Meer für provokative militärische Ziele zu nutzen, entschieden gestoppt werden.“ die Erklärung hinzugefügt.

Das russische Verteidigungsministerium hatte der Ukraine zuvor vorgeworfen, einen Marine-Drohnenangriff auf den Hafen von Sewastopol von dem für Getreideschiffe vorgesehenen Teil des Meeres gestartet zu haben. Sie setzte die Teilnahme Russlands an dem Abkommen für mehrere Tage aus, bevor sie die Entscheidung anschließend rückgängig machte, indem sie erklärte, die Ukraine habe Garantien angeboten, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen würden.

Die Verlängerung des Getreideprogramms wurde am Donnerstag zuvor von UN-Generalsekretär Antonio Guterres bestätigt, der die Vereinbarung begrüßte.