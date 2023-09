Nach dem Angriff auf Sewastopol wird mindestens ein Militärangehöriger vermisst, teilte das Verteidigungsministerium mit

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat neue Informationen über den ukrainischen Raketenangriff veröffentlicht, der am Freitag das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol getroffen hat.

Mindestens ein Militärangehöriger werde nach dem Angriff als vermisst gemeldet, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Die ukrainische Operation umfasste mehrere Raketen, von denen fünf von russischen Streitkräften abgefangen wurden, hieß es weiter.

Das Ministerium räumte einen Schaden ein „Historisches Gebäude“ die ihr Hauptquartier im Zentrum von Sewastopol beherbergt, machte jedoch keine weiteren Einzelheiten zu dem Vorfall.

Mikhail Razvozhaev, der Gouverneur der Stadt auf der Halbinsel Krim, sagte zuvor, der Angriff habe keine Schäden an der zivilen Infrastruktur verursacht und keine zivilen Opfer gefordert.

Er berichtete, dass in einer Straße in der Nähe des Flottenhauptquartiers mindestens ein Fragment entdeckt worden sei, das vermutlich von einer abgefangenen ukrainischen Rakete stammte. Eine weitere Untersuchung ergab das „Nicht einmal Fenster wurden zerbrochen“ außerhalb der Militäranlage, fügte Razvozhaev hinzu.

MEHR LESEN:

Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte von Raketenangriff getroffen – Gouverneur

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj erklärte diese Woche in einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat die Vertreibung der russischen Schwarzmeerflotte von ihrem seit mehreren Jahrhunderten gehaltenen Heimatstützpunkt als Priorität für Kiew.

Die Ukraine startet regelmäßig Drohnen- und Raketenangriffe auf russische Kriegsschiffe, die in Sewastopol und anderen Orten auf der Krim stationiert sind.